Кому зараз в Україні платять найбільші зарплати: топ вакансій не в IT

Ринок праці в Україні поступово оговтується після початку повномасштабної війни. За останній місяць суттєво зросла кількість вакансій у багатьох областях країни. Найбільше шукають продавців, менеджерів з продажу, бухгалтерів, водіїв і кухарів.

Що відбувається зараз із зарплатами й кому, крім сфери IT, зараз платять найбільше - читайте нижче.

За даними порталу Work.ua, середня заробітна плата в Україні зараз тримається на позначці в 15 000 гривень. Суми окладу відрізняються по регіонах - в Київській області зарплати вище, а у Львівській та Дніпропетровській областях нижче.

Середня заробітна плата в різних областях:

Львівська - 14 000 гривень

Харківська - 15 000 гривень

Київська - 17 500 гривень

Одеська - 15 000 гривень

Дніпропетровська - 14 000 гривень

У кого зараз в Україні найвищі зарплати

Експерти відзначають, що найбільше зараз в Україні платять фахівцям у сфері нерухомості - від 20 000 до 30 000 гривень.

Від 20 000 до 25 000 гривень отримують фахівці в топменеджменті. У сфері продажів і закупівель зарплати тримаються на рівні 20 000 гривень.

У сфері транспорту та автобізнесу - близько 20 000, у культурі та шоубізнесі - від 15 000 до 20 000 гривень.

Одночасно з цим спостерігається і зростання заробітних плат у серпні. Зросли оклади у сфері продажів і закупівель, будівництві та архітектурі, освіті та науці, фітнес і спорті, маркетингу, PR і рекламі.

У топ-5 найбільш високооплачуваних професій потрапили:

Медіабайєр - 59 500 гривень

Телеведучий - 40 000 гривень

Водій-міжнародник - 37 500 гривень

Керівник відділу продажів - 35 000 гривень

Висотник - 35 000 гривень

Найнижча зарплата в Україні зараз у прибиральника - 7500 гривень. Однак у серпні вона зросла на 7%.