Кому противопоказано ношение маски: врач расставил все точки над і

Кому противопоказано носить маску (иллюстративное фото: canva.com)

Сообщается, что маски не провоцируют дополнительную опасность для астматиков

Больные астмой чаще жалуются на трудности с ношением масок. Однако индивидуальные средства защиты не несут опасности для тех, кто страдает этой болезни. Также ученый и врач Александр Карабиненко рассказал, кому противопоказано ношение маски. Об этом сообщает радио Sputnik.

Как рассказал профессор в интервью, несмотря на жалобы астматиков на тяжесть ношения масок, средства индивидуальной защиты не несут дополнительной опасности для них. Также медик рассказал, в каких случаях маска может влиять на провоцирование опасных состояний.

"Только в редких случаях у человека может быть непереносимость каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска", - подчеркивает врач.

При этом специалист добавил, что астматики больше подвержены риску заражения коронавирусом и чаще тяжелее переносят заболевание. Он рассказал, что сочетание этих двух болезней крайне пагубно сказывается на человеке.

Стоит отметить, что ранее в метро Киева мужчина напал на полицейского из-за замечания о маске. Теперь правонарушителю грозит до трех лет за решеткой.

Ранее мы также сообщали, что в Киеве девушку без маски не пропустили в трамвай. Молодая особа пыталась зайти в транспортное средство, но один из пассажиров начал выталкивать ее ногами.

Как мы ранее сообщали, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за отсутствие маски в общественных местах в период карантина. В первую очередь штрафы коснутся владельцев бизнеса, которые разрешат посетителям посещать торговые точки без маски.