Кому протипоказано носіння маски: лікар розставив всі крапки над і

Кому протипоказано носити маску (ілюстративне фото: canva.com)

Повідомляється, що маски не провокують додаткову небезпеку для астматиків

Хворі на астму частіше скаржаться на труднощі з носінням масок. Однак індивідуальні засоби захисту не несуть небезпеки для тих, хто страждає від цієї хвороби. Також вчений і лікар Олександр Карабіненко розповів, кому протипоказано носіння маски. Про це повідомляє радіо Sputnik.

Як розповів професор в інтерв'ю, попри скарги астматиків на тяжкість носіння масок, засоби індивідуального захисту не несуть додаткової небезпеки для них. Також медик розповів, у яких випадках маска може впливати на провокування небезпечних станів.

"Тільки в рідкісних випадках у людини може бути непереносимість якихось пилоподібних частинок або запахів, які виходять від матеріалу, з якого виготовлена маска", - наголошує лікар.

При цьому фахівець додав, що астматики більше схильні до ризику зараження на коронавірус і частіше важче переносять захворювання. Він розповів, що поєднання цих двох хвороб вкрай згубно позначається на людині.

Варто відзначити, що раніше у метро Києва чоловік напав на поліцейського через зауваження про маску. Тепер правопорушнику загрожує до трьох років за ґратами.

Раніше ми також повідомляли, що в Києві дівчину без маски не пропустили в трамвай. Молода особа намагалася зайти в транспортний засіб, але один з пасажирів почав виштовхувати її ногами.

Як ми раніше повідомляли, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про штрафи за відсутність маски в громадських місцях у період карантину. В першу чергу штрафи торкнуться власників бізнесу, які дозволять відвідувачам відвідувати торгові точки без маски.