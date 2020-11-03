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В Украине снова усилят штрафы за отсутствие маски: сколько придется заплатить и кому

Вторник 03 ноября 2020 18:08
В Украине снова усилят штрафы за отсутствие маски: сколько придется заплатить и кому
В Украине введут новые штрафы за отсутствие маски (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине усилят ответственность за отсутствие маски в общественных местах

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за отсутствие маски в общественных местах в период карантина. В первую очередь штрафы коснутся владельцев бизнеса, которые разрешат посетителям посещать торговые точки без маски.

В законопроекте указано, что владельцев бизнеса могут оштрафовать на сумму от 3400 до 5100 гривен. А вот посетителям штраф грозит поменьше – от 170 гривен.

За что имеют право оштрафовать:

  • Пропуск человека в общественное место без маски во время карантина.
  • Пропуск пассажира в транспорт без маски во время карантина.
  • Непринятие мер по пребыванию человека в общественном месте (или в транспорте) без маски.

Стоит отметить, что штрафы начнут выписывать сразу на месте и под действие закона попадут все граждане – юридические лица и обычные украинцы.

Штраф могут наложить не только за то, что человек появился в общественном месте без маски, но даже и за то, что маска есть в наличие, но находится не на указанном месте – например, спущена на подбородок.

Обычные граждане могут быть оштрафованы на сумму от 170 до 225 гривен, а вот юридическим лицам придется выложить от 3400 гривен до 5100 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, как получить компенсацию за лекарства от коронавируса.

А также мы рассказывали о том, что украинцев начнут штрафовать за нарушение карантина прямо на месте.

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