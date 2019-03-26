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Кому не повезет: синоптики рассказали, где будет идти снег

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 20:20
Кому не повезет: синоптики рассказали, где будет идти снег
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в среду будет холодной и мокрой

Погода в Украине в среду, 27 марта, ожидается нестабильной во многих областях страны. Синоптики прогнозируют существенное понижение температуры, дождь и местами мокрый снег. Об этом сообщили на сайте Украинского Гидрометцентра.

В Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий, которое начнется с западных областей и постепенно переместится в центр, а также на юго-восток страны.

В восточных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В Днепре и Полтаве пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью температура опустится до +2 +4 градусов, в Полтаве и Днепре до -1 градуса. Днем столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов.

Южные области также окажутся под воздействием снежного циклона. Ночью от +1 до +5 градусов. Днем пройдет дождь с мокрым снегом, воздух прогреется до +7 +10 градусов.

В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +3 +5 градусов, днем от +8 до +10 градусов.

В северных областях пасмурно и холодно. Ночью температура опустится до -2 градусов, днем пройдет небольшой мокрый снег, +4 +6 градусов.

На западе страны без осадков и солнечно. Небольшой снег ожидается только в Хмельницкой области. Ночью от 0 до -2 градусов. Днем от +3 до +6 градусов, на Закарпатье до +8 градусов.

В центральных областях Украины будет холодно и мокро. Ночью от -1 до +1 градуса. Днем ожидается мокрый снег, столбики термометров покажут +3 +5 градусов.

В столице 27 марта также будет холодно. Ночью до -1 градуса, днем пройдет мокрый снег, воздух прогреется до +3 +5 градусов.

Кому не повезет: синоптики рассказали, где будет идти снег

Погода в Украине 27 марта 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик напугала украинцев снежным прогнозом.

А также рассказывали о том, что народный синоптик дал тревожный прогноз на апрель.

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