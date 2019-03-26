Синоптик напугала украинцев снежным прогнозом

Погода в Украине 27 марта принесет мокрый снег (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в среду все еще будет холодной

Погода в Украине в среду, 27 марта, будет прохладной, ночью - морозы до -3 градусов. Днем ожидается температура +3... +6 градусов. Большую часть страны накроет сильный ветер и мокрый снег с дождем, пишет Наталка Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, лишь в восточных областях и на юго-востоке будет несколько теплее - от +5 до +11 градусов. Мокрого снега не будет, однако будет капать дождь.

Погода в Украине 27 марта принесет мокрый снег (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве завтра один из последних дней, когда погода будет неблагоприятной. 27 марта в столице ожидается мокрый снег с дождем и сильный ветер. Воздух прогреется до +4... +5 градусов.



Однако уже с четверга, пишет Диденко, погода начнет выравниваться, а конец недели украинцы встретят с солнцем, синим небом и теплом.

Погода в Украине 27 марта принесет мокрый снег (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами, а дальше будет тепло, но слишком сухо, как для весеннего месяца.

На Пасху, 28 апреля, по прогнозу синоптика, будет тепло, солнечно, столбики термометров покажут около 20 градусов тепла. В целом же апрель этого года будет значительно теплее, чем в предыдущие годы.