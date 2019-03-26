ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптик напугала украинцев снежным прогнозом

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 12:13
Синоптик напугала украинцев снежным прогнозом
Погода в Украине 27 марта принесет мокрый снег (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в среду все еще будет холодной

Погода в Украине в среду, 27 марта, будет прохладной, ночью - морозы до -3 градусов. Днем ожидается температура +3... +6 градусов. Большую часть страны накроет сильный ветер и мокрый снег с дождем, пишет Наталка Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, лишь в восточных областях и на юго-востоке будет несколько теплее - от +5 до +11 градусов. Мокрого снега не будет, однако будет капать дождь.

Синоптик напугала украинцев снежным прогнозом

Погода в Украине 27 марта принесет мокрый снег (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве завтра один из последних дней, когда погода будет неблагоприятной. 27 марта в столице ожидается мокрый снег с дождем и сильный ветер. Воздух прогреется до +4... +5 градусов.

Однако уже с четверга, пишет Диденко, погода начнет выравниваться, а конец недели украинцы встретят с солнцем, синим небом и теплом.

Синоптик напугала украинцев снежным прогнозом

Погода в Украине 27 марта принесет мокрый снег (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами, а дальше будет тепло, но слишком сухо, как для весеннего месяца.

На Пасху, 28 апреля, по прогнозу синоптика, будет тепло, солнечно, столбики термометров покажут около 20 градусов тепла. В целом же апрель этого года будет значительно теплее, чем в предыдущие годы.

Непогода бушует: украинцев ждет настоящая зима Прогноз на неделю: украинцев ждет резкое изменение погоды
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь