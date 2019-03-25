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Прогноз на неделю: украинцев ждет резкое изменение погоды

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 11:53
Прогноз на неделю: украинцев ждет резкое изменение погоды
Погода в Украине с 26 по 31 марта - мокрый снег и потепление (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине на этой неделе приготовит несколько сюрпризов

Погода в Украине со вторника, 26 марта, по воскресенье, 31 марта, будет несколько раз меняться, даря украинцам приятные, и не очень, сюрпризы, пишет Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика, завтра ожидается умеренное тепло, местами будет моросить почти везде, кроме центральных областей. Термометры покажут от +6 до +12 градусов.

В среду, 27 марта, сильно похолодает, местами будет выпадать мокрый снег и задует сильный ветер, пишет Диденко. Лишь на Западе и на Востоке без существенных осадков. Дневная температура воздуха существенно снизится - до +3... +6 градусов. Теплее будет разве что в южных областях - от +7 до +10 градусов.

Прогноз на неделю: украинцев ждет резкое изменение погоды
Погода в Украине с 26 по 31 марта - мокрый снег и потепление (фото: facebook.com/tala.didenko)

Долгожданное потепление начнется в пятницу с прояснения. А в течение 30-31 марта почти везде будет тепло и солнечно - от +10 до +15 градусов.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя. Дневная температура воздуха во вторник составит +7 градусов, а в среду похолодает до +4 градусов, возможен снег. В четверг будет без осадков, а в субботу и воскресенье в столице будет светить солнце и воздух прогреется до +12... +15 градусов.

Прогноз на неделю: украинцев ждет резкое изменение погоды

Погода в Украине с 26 по 31 марта - мокрый снег и потепление (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики дали оптимистичный прогноз на канун и день выборов. В этот день ожидается прекрасная погода - ясно, солнечно и тепло.

Ранее мы также писали, что по словам метеоролога Вазиры Мартазиновой, температура воздуха в апреле и мае превысит норму на 2-3 градуса.

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