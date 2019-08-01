Кому повезет в первый день августа: прогноз астролога

Гороскоп на 1 августа 2019 рекомендует всем знакам Зодиака делать все предельно медленно и тщательно обдумывать каждый шаг. В то же время, говорят астрологи, именно сегодня есть шанс успеть сделать куда больше, чем обычно! Кому в первый день сильно повезет, а кто потерпит фиаско - читайте в гороскопе.

Овен

Окружающие готовы внимательно прислушиваться к вашим словам, делать то, что вы пожелаете. Отличный период для учителей, предпринимателей, начальства.

Телец

Время не только принимать, но и отдавать. От вашей щедрости будут зависеть отношения с окружающими. Вот только гороскоп на сегодня предупреждает о том, что кто-то может попытаться воспользоваться вами.

Гороскоп на 1 августа 2019

Близнецы

Близнецам пора оценить пройденный этап, проделанную за неделю (месяц или полгода) работу, осознать ошибки и исправиться.

Рак

День благоприятный для прагматичных действий: не стоит привязываться к промежуточным результатам, полурезультатам и вторым местам. Вы достойны лучшего: главное – доказать это окружающим.

Лев

Гороскоп на 1 августа 2019 для Львов рекомендует внимательней следить за часами, так как сегодня вас может подвести пунктуальность.

Дева

Девам перед тем, как сделать что-то важное, обязательно нужно посоветоваться и узнать мнение кого-то более опытного. Не стесняйтесь расспросить все подробности, так как вам нужно продумать все до мелочей!

Весы

Главное правило успеха для Весов на сегодня: никому и ничего не рассказывайте, даже если ужасно хочется чем-то похвастаться.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам расширить арсенал полезных умений и навыков. В частности, не лишним будет почитать полезную литературу или записаться на какие-либо курсы.

Гороскоп на 1 августа 2019

Стрелец

Этот день идеально подходит для романтического путешествия! А вот рабочие поездки по возможности стоит перенести, так как вам будет крайне непросто сконцентрироваться на делах.

Козерог

Сегодня вы сможете найти точку опору, успокоение и отраду. Вот только звезды рекомендует скорректировать вектор интересов в зависимости от финансового положения.

Водолей

Первые дни августа для Водолея будут не самыми простыми. В частности, вам придется тратить много времени на привычные дела, которые ранее занимали буквально несколько минут. Постарайтесь планировать все с временным запасом.

Рыбы

Проведите этот день в кругу друзей: слова их поддержки помогут справиться с трудностями, которые могут возникнуть в разных сферах жизни. Не стоит ждать от них слишком многого, тем более, если вы также не готовы на подвиги ради других.

Ранее астролог рассказал, кто разбогатеет в августе.