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Астролог рассказал, кому катастрофически не повезет в августе

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 13:14
Астролог рассказал, кому катастрофически не повезет в августе
Гороскоп неудачи на август 2019 (коллаж РБК-Украина)

Астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака в августе 2019 ждет неудача

Гороскоп на август 2019 сулит провал в разных сферах некоторым знакам Зодиака. Кому именно следует быть предельно осторожными, и как избежать неудач в последний месяц лета - в гороскопе от знаменитого астролога Павла Глобы.

Телец

В грядущий лунный месяц Тельцам нужно быть очень осторожными со своими финансами. Также представителям этого знака следует обратить внимание на свое здоровье. Звезды говорят, что первую половину августа Тельцы проведут в бытовых и семейных заботах. Возможны депрессивные настроения и ухудшение самочувствия. Ни в коем случае не откладывайте визит к врачу, если вас тревожит здоровье – это может самым негативным образом сказаться на будущем.

Астролог рассказал, кому катастрофически не повезет в августе

Гороскоп 2019

Скорпион

Весь август представителям этого знака Зодиака придется трудиться в поте лица. Но, к сожалению, больших дивидендов от работы они не получат. Более того, есть очень большой риск того, что Скорпионы будут вынуждены потратить свои сбережения на непредвиденные  вещи: ремонт авто после аварии, поход к врачу, оплата долга, который срочно потребует человек, дававший вам взаймы, или покупка крупной бытовой техники. Чтобы максимально безболезненно пережить август, постарайтесь не тратиться на товары, приобретение которых можно отложить на сентябрь.

Астролог рассказал, кому катастрофически не повезет в августе

Гороскоп 2019

Рыбы

Несмотря на то, что начало августа для Рыб будет довольно благоприятным периодом, во второй половине месяца все может кардинально измениться. Обратите внимание на свою вторую половинку: уделяйте ей больше внимания, не ссорьтесь по мелочам. Ведь именно из-за мелочей ваши отношения могут развалиться. Амурные похождения также лучше отложить на осень – все равно, они ни к чему хорошему не приведут. Будьте внимательны за рулем и в поездках, если не хотите "попасть" на крупную сумму денег.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым упорно не везет с финансами.

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