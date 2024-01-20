Кому потрібно стежити за рівнем йоду в організмі: у МОЗ назвали категорії українців

Здоров'я щитоподібної залози залежить від дуже важливого мікроелемента - йоду. Саме без нього неможливе нормальне функціонування гормональної системи.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в офіційному Telegram -каналі МОЗ розповідає, як заповнити дефіцит йоду та кому варто особливо уважно за цим стежити.

Для чого людині потрібен йод

Йод є ключовим елементом у виробництві гормонів щитоподібної залози. Вони допомагають організму виробляти й розподіляти енергію, регулювати температуру тіла.

Ці гормони є особливо важливими під час вагітності та в дитинстві, оскільки забезпечують нормальний ріст і розвиток дитини.

Денна норма йоду для дітей і дорослих:

для дорослих - 150 мкг. Під час вагітності та годування груддю - 300 мкг.

Під час вагітності та годування груддю - 300 мкг. для дітей до шести років - 90 мкг

для дітей від семи до 10 років - 120 мкг

для підлітків віком від 11 до 17 років - 150 мкг

Дефіцит йоду: в чому небезпека

Насамперед дефіцит йоду негативно відображається на здоров'ї щитоподібної залози. Такий самий ефект має й надлишок мікроелемента в організмі.

Дисбаланс йоду збільшує ризик розвитку гіпо- чи гіпертиреозу. Це недостатня та занадто активна функція залози відповідно.

Однак варто знати, що "створити" надлишок цього мікроелементу досить складно. Адже 95-98% йоду, що надходить в організм, виводиться із сечею, а 2-5% - через кишківник.

Кому варто стежити за рівнем йоду

Особливо уважними в цьому питанні лікарі радять бути:

веганам, вегетаріанцям і всім, хто не їсть рибу і водорості. Особливо якщо вони годують дитину грудьми

вагітним

дітям до трьох років

Водночас здоровим дорослим, у тому числі під час вагітності та лактації, не рекомендується вживати більш як 600 мкг йоду на день.Перш ніж приймати дієтичні добавки з йодом, проконсультуйтеся з лікарем.

Які продукти містять йод

Насамперед це кухонна сіль. Помилково вважають, що йоду багато в морській солі, однак це не правда. Її можна хіба що додатково наситити цим мікроелементом.

Відповідно в морепродуктах міститься багато йоду. Тому сміливо додавайте до свого раціону молюсків, мідій, рибу та морські водорості.

У продуктах тваринного походження йод також присутній (яйця та молочні продукти), однак його кількість залежить від кількості в раціоні самої тварини.

Йод можна знайти в багатьох овочах: картопля, редиска, часник, томати, баклажани, спаржа, зелена цибуля, щавель, шпинат.

Він також міститься в багатьох фруктах: банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, фейхоа, хурма.