Кому нужно следить за уровнем йода в организме: в Минздраве назвали категории украинцев

Здоровье щитовидной железы зависит от очень важного микроэлемента - йода. Именно без него невозможно нормальное функционирование гормональной системы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в официальном Telegram -канале Минздрава рассказывает, как восполнить дефицит йода и кому следует особенно внимательно за этим следить.

Для чего человеку нужен йод

Йод является ключевым элементом в производстве гормонов щитовидной железы. Они помогают организму вырабатывать и распределять энергию, регулировать температуру тела.

Эти гормоны особенно важны во время беременности и в детстве, поскольку обеспечивают нормальный рост и развитие ребенка.

Дневная норма йода для детей и взрослых:

для взрослых - 150 мкг. Во время беременности и кормления грудью - 300 мкг.

Во время беременности и кормления грудью - 300 мкг. для детей до шести лет - 90 мкг

для детей от семи до 10 лет - 120 мкг

для подростков в возрасте от 11 до 17 лет - 150 мкг

Дефицит йода: в чем опасность

В первую очередь дефицит йода негативно отражается на здоровье щитовидной железы. Такой же эффект имеет и избыток микроэлемента в организме.

Дисбаланс йода увеличивает риск развития гипо- или гипертиреоза. Это недостаточная и слишком активная функция железы, соответственно.

Однако следует знать, что "создать" избыток этого микроэлемента достаточно сложно. Ведь 95-98% поступающего в организм йода выводится с мочой, а 2-5% - через кишечник.

Кому следует следить за уровнем йода

Особенно внимательными в этом вопросе врачи советуют быть:

веганам, вегетарианцам и всем, кто не ест рыбу и водоросли. Особенно если они кормят ребенка грудью

беременным

детям до трех лет

В то же время здоровым взрослым, в том числе во время беременности и кормления грудью, не рекомендуется употреблять более 600 мкг йода в день. Прежде чем принимать диетические добавки с йодом, проконсультируйтесь с врачом.

Какие продукты содержат йод

В первую очередь это поваренная соль. Ошибочно считают, что йода много в морской соли, однако это не так. Ее можно разве что дополнительно насытить этим микроэлементом.

Соответственно в морепродуктах содержится много йода. Поэтому смело добавляйте в свой рацион моллюсков, мидий, рыбу и морские водоросли.

В продуктах животного происхождения иод также присутствует (яйца и молочные продукты), однако его количество зависит от количества в рационе самого животного.

Йод можно найти во многих овощах: картофель, редис, чеснок, томаты, баклажаны, спаржа, зеленый лук, щавель, шпинат.

Он также содержится во многих фруктах: бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, фейхоа, хурма.