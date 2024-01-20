Кому нужно следить за уровнем йода в организме: в Минздраве назвали категории украинцев
Здоровье щитовидной железы зависит от очень важного микроэлемента - йода. Именно без него невозможно нормальное функционирование гормональной системы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в официальном Telegram-канале Минздрава рассказывает, как восполнить дефицит йода и кому следует особенно внимательно за этим следить.
Для чего человеку нужен йод
Йод является ключевым элементом в производстве гормонов щитовидной железы. Они помогают организму вырабатывать и распределять энергию, регулировать температуру тела.
Эти гормоны особенно важны во время беременности и в детстве, поскольку обеспечивают нормальный рост и развитие ребенка.
Дневная норма йода для детей и взрослых:
- для взрослых - 150 мкг. Во время беременности и кормления грудью - 300 мкг.
- для детей до шести лет - 90 мкг
- для детей от семи до 10 лет - 120 мкг
- для подростков в возрасте от 11 до 17 лет - 150 мкг
Дефицит йода: в чем опасность
В первую очередь дефицит йода негативно отражается на здоровье щитовидной железы. Такой же эффект имеет и избыток микроэлемента в организме.
Дисбаланс йода увеличивает риск развития гипо- или гипертиреоза. Это недостаточная и слишком активная функция железы, соответственно.
Однако следует знать, что "создать" избыток этого микроэлемента достаточно сложно. Ведь 95-98% поступающего в организм йода выводится с мочой, а 2-5% - через кишечник.
Кому следует следить за уровнем йода
Особенно внимательными в этом вопросе врачи советуют быть:
- веганам, вегетарианцам и всем, кто не ест рыбу и водоросли. Особенно если они кормят ребенка грудью
- беременным
- детям до трех лет
В то же время здоровым взрослым, в том числе во время беременности и кормления грудью, не рекомендуется употреблять более 600 мкг йода в день. Прежде чем принимать диетические добавки с йодом, проконсультируйтесь с врачом.
Какие продукты содержат йод
В первую очередь это поваренная соль. Ошибочно считают, что йода много в морской соли, однако это не так. Ее можно разве что дополнительно насытить этим микроэлементом.
Соответственно в морепродуктах содержится много йода. Поэтому смело добавляйте в свой рацион моллюсков, мидий, рыбу и морские водоросли.
В продуктах животного происхождения иод также присутствует (яйца и молочные продукты), однако его количество зависит от количества в рационе самого животного.
Йод можно найти во многих овощах: картофель, редис, чеснок, томаты, баклажаны, спаржа, зеленый лук, щавель, шпинат.
Он также содержится во многих фруктах: бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, фейхоа, хурма.
Раньше мы рассказывали, в чем польза корицы для организма человека.
Читайте также, зачем человеку нужен калий и где его искать.