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В якому порядку сім'ї загиблих, зниклих безвісти та полонених військових отримують виплати

Виплати сім'ям військових 2023 (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Родичі військових, які загинули під час виконання бойових завдань, зникли безвісти чи були взяти в полон, отримують грошові виплати. Однак у цьому питанні існує порядок черговості.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Армія.Inform пояснює, в якому порядку надають виплати сім'ям військових певних категорій.

Ось, що потрібно знати

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначає чіткий перелік членів сімей зазначених військовослужбовців, яким здійснюється виплата грошового забезпечення.

Наразі порядок черговості виплат сім'ям військовослужбовців такий:

  • перша черга - дружині чи чоловіку
  • друга черга - повнолітнім дітям, які проживають разом з дружиною чи чоловіком, або законним представником, чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від їхнього віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців
  • третя черга - батькам військовослужбовців

Зазначимо, що йдеться про сім'ї полонених, інтернованих, загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців.

Важливі деталі

Якщо ви родич чи близька людина військовослужбовця, тоді вам потрібно знати таке:

  • виплата аліментів та виплата частки грошового забезпечення за Законом України є різними видами виплат. Ті, хто отримують аліменти з грошового забезпечення зазначеного військовослужбовця та у разі набуття права за черговістю на виплату частини грошового забезпечення за Законом України, отримують кожну з цих виплат окремо
  • кожна наступна черга набуває права на виплату лише при відсутності осіб, зазначених у попередніх чергах
  • при наявності декількох осіб, зазначених в одній черзі, належну їм виплату проводять рівними частинами
  • особи, які перебувають на утриманні зазначених військовослужбовців, визначаються відповідно до чинного законодавства України чи в судовому порядку

 

Раніше ми розповідали, чи будуть проводити екстрадицію "ухилянтів" з-за кордону.

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