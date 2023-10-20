В якому порядку сім'ї загиблих, зниклих безвісти та полонених військових отримують виплати

Родичі військових, які загинули під час виконання бойових завдань, зникли безвісти чи були взяти в полон, отримують грошові виплати. Однак у цьому питанні існує порядок черговості.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Армія.Inform пояснює, в якому порядку надають виплати сім'ям військових певних категорій.
Ось, що потрібно знати
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначає чіткий перелік членів сімей зазначених військовослужбовців, яким здійснюється виплата грошового забезпечення.
Наразі порядок черговості виплат сім'ям військовослужбовців такий:
перша черга - дружині чи чоловіку
друга черга - повнолітнім дітям, які проживають разом з дружиною чи чоловіком, або законним представником, чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від їхнього віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців
третя черга - батькам військовослужбовців
Зазначимо, що йдеться про сім'ї полонених, інтернованих, загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців.
Важливі деталі
Якщо ви родич чи близька людина військовослужбовця, тоді вам потрібно знати таке:
виплата аліментів та виплата частки грошового забезпечення за Законом України є різними видами виплат. Ті, хто отримують аліменти з грошового забезпечення зазначеного військовослужбовця та у разі набуття права за черговістю на виплату частини грошового забезпечення за Законом України, отримують кожну з цих виплат окремо
кожна наступна черга набуває права на виплату лише при відсутності осіб, зазначених у попередніх чергах
при наявності декількох осіб, зазначених в одній черзі, належну їм виплату проводять рівними частинами
особи, які перебувають на утриманні зазначених військовослужбовців, визначаються відповідно до чинного законодавства України чи в судовому порядку