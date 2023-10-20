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В каком порядке семьи погибших, пропавших без вести и пленных военных получают выплаты

Выплаты семьям военных 2023 (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Родственники военных, погибших при выполнении боевых задач, пропали без вести или были взяты в плен, получают денежные выплаты. Однако в этом вопросе существует порядок очередности.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Армія.Inform объясняет, в каком порядке предоставляют выплаты семьям военных определенных категорий.

Вот что нужно знать

Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" определяет четкий перечень членов семей указанных военнослужащих, которым осуществляется выплата денежного довольствия.

Порядок очередности выплат семьям военнослужащих таков:

  • первая очередь - жене или мужу
  • вторая очередь - совершеннолетним детям, проживающим вместе с супругой или мужем, или законным представителем, или усыновителям несовершеннолетних детей (людей с инвалидностью с детства независимо от их возраста), а также людям, состоящим на содержании военнослужащих
  • третья очередь - родителям военнослужащих

Отметим, что речь идет о семьях пленных, интернированных, погибших, пропавших без вести военнослужащих.

Важные детали

Если вы родственник или близкий человек военнослужащего, вам нужно знать следующее:

  • выплата алиментов и выплата доли денежного довольствия по Закону Украины являются разными видами выплат. Те, кто получают алименты из денежного довольствия указанного военнослужащего и в случае получения права по очередности на выплату части денежного довольствия по Закону Украины, получают каждую из этих выплат отдельно
  • каждая последующая очередь приобретает право на выплату только при отсутствии людей, указанных в предыдущих очередях
  • при наличии нескольких людей, указанных в одной очереди, причитающуюся им выплату производят равными частями
  • люди, которые находятся на содержании указанных военнослужащих, определяются в соответствии с действующим законодательством Украины или в судебном порядке

 

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