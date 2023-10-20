В каком порядке семьи погибших, пропавших без вести и пленных военных получают выплаты

Родственники военных, погибших при выполнении боевых задач, пропали без вести или были взяты в плен, получают денежные выплаты. Однако в этом вопросе существует порядок очередности.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Армія.Inform объясняет, в каком порядке предоставляют выплаты семьям военных определенных категорий.
Вот что нужно знать
Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" определяет четкий перечень членов семей указанных военнослужащих, которым осуществляется выплата денежного довольствия.
Порядок очередности выплат семьям военнослужащих таков:
первая очередь - жене или мужу
вторая очередь - совершеннолетним детям, проживающим вместе с супругой или мужем, или законным представителем, или усыновителям несовершеннолетних детей (людей с инвалидностью с детства независимо от их возраста), а также людям, состоящим на содержании военнослужащих
третья очередь - родителям военнослужащих
Отметим, что речь идет о семьях пленных, интернированных, погибших, пропавших без вести военнослужащих.
Важные детали
Если вы родственник или близкий человек военнослужащего, вам нужно знать следующее:
выплата алиментов и выплата доли денежного довольствия по Закону Украины являются разными видами выплат. Те, кто получают алименты из денежного довольствия указанного военнослужащего и в случае получения права по очередности на выплату части денежного довольствия по Закону Украины, получают каждую из этих выплат отдельно
каждая последующая очередь приобретает право на выплату только при отсутствии людей, указанных в предыдущих очередях
при наличии нескольких людей, указанных в одной очереди, причитающуюся им выплату производят равными частями
люди, которые находятся на содержании указанных военнослужащих, определяются в соответствии с действующим законодательством Украины или в судебном порядке