В каком порядке семьи погибших, пропавших без вести и пленных военных получают выплаты

Родственники военных, погибших при выполнении боевых задач, пропали без вести или были взяты в плен, получают денежные выплаты. Однако в этом вопросе существует порядок очередности.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Армія.Inform объясняет, в каком порядке предоставляют выплаты семьям военных определенных категорий.