В якому порядку найкраще дивитися всі частини "Зоряних війн": поради від кіноманів

Хронологія фільму "Зоряні війни" охоплює кілька десятиліть, починаючи з оригінальної трилогії кінця 1970-х - початку 1980-х років. Трилогія-приквел вийшла наприкінці 1990-х - на початку 2000-х, а сіквел трилогії вийшов на екрани у 2010-х.

Протягом цього періоду з перервами випускалися різні окремі фільми, що пропонують фанатам можливість глибше вивчити конкретних персонажів та події.

"Зоряні війни" у порядку виходу в кінотеатрах

Вибравши перегляд фільмів "Зоряні війни" в порядку їхнього виходу в кінотеатрах, ви відчуєте, як було рости разом із цим серіалом. Хоча цей порядок не обов'язково дає вам цілісну тимчасову шкалу, кожна трилогія може існувати сама собою. Вони демонструють повні сюжети ключових персонажів, але при цьому чудово поєднуються з іншими трилогіями.

Такий порядок перегляду дозволяє вам спочатку випробувати хвилювання та сюрпризи оригінальної трилогії, а потім приквели, що розкривають передісторію.

"Зоряні війни" у тому порядку, в якому вони були випущені в кінотеатрах:

Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія (фільм, 1977 рік)

Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь (фільм, 1980 рік)

Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая (фільм, 1983 рік)

Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза (фільм, 1999 рік)

Зоряні війни. Епізод II: Атака клонів (фільм, 2002 рік)

Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів (фільм, 2005 рік)

Зоряні війни. Епізод VII: Пробудження сили (фільм, 2015 рік)

Зоряні війни. Епізод VIII: Останні джедаї (фільм, 2017 рік)

Зоряні війни. Епізод ІХ: Скайвокер. Сходження (фільм, 2019 рік)

Як дивитися фільми "Зоряні війни" у хронологічному порядку

Якщо ви є шанувальником лінійної розповіді, можливо, ви захочете подивитися фільми "Зоряні війни" в хронологічному порядку. Це означає, що потрібно почати з "Епізоду I: Прихована загроза" і пройти трилогію-приквел, перш ніж перейти до оригінальної трилогії та завершити трилогією-сіквелом.

Це дозволить вам відчути історію в тому порядку, в якому події відбуваються у всесвіті "Зоряних війн". У цей список входять два пов'язані фільми, що не входять до трилогії: