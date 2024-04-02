В якому порядку найкраще дивитися всі частини "Зоряних війн": поради від кіноманів

Кінематографічна сага про "далеку-далеку галактику" почалася ще в середині 1970-х років. За цей час на великі та маленькі екрани було випущено десятки фільмів повнометражного формату, а також приблизно стільки ж анімаційних фільмів та серіалів. Для недосвідченого глядача може бути складно визначити, з чого потрібно почати з цієї різноманітності.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський науково-популярний журнал Popular Science розповідає, в якому порядку найкраще почати дивитися всі частини "Зоряних війн".
Хронологія фільму "Зоряні війни" охоплює кілька десятиліть, починаючи з оригінальної трилогії кінця 1970-х - початку 1980-х років. Трилогія-приквел вийшла наприкінці 1990-х - на початку 2000-х, а сіквел трилогії вийшов на екрани у 2010-х.
Протягом цього періоду з перервами випускалися різні окремі фільми, що пропонують фанатам можливість глибше вивчити конкретних персонажів та події.
Вибравши перегляд фільмів "Зоряні війни" в порядку їхнього виходу в кінотеатрах, ви відчуєте, як було рости разом із цим серіалом. Хоча цей порядок не обов'язково дає вам цілісну тимчасову шкалу, кожна трилогія може існувати сама собою. Вони демонструють повні сюжети ключових персонажів, але при цьому чудово поєднуються з іншими трилогіями.
Такий порядок перегляду дозволяє вам спочатку випробувати хвилювання та сюрпризи оригінальної трилогії, а потім приквели, що розкривають передісторію.
"Зоряні війни" у тому порядку, в якому вони були випущені в кінотеатрах:
Якщо ви є шанувальником лінійної розповіді, можливо, ви захочете подивитися фільми "Зоряні війни" в хронологічному порядку. Це означає, що потрібно почати з "Епізоду I: Прихована загроза" і пройти трилогію-приквел, перш ніж перейти до оригінальної трилогії та завершити трилогією-сіквелом.
Це дозволить вам відчути історію в тому порядку, в якому події відбуваються у всесвіті "Зоряних війн". У цей список входять два пов'язані фільми, що не входять до трилогії:
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