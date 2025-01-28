В якому півфіналі буде виступати Україна на "Євробаченні-2025": перші подробиці

Організатори "Євробачення-2025" продовжують активну підготовку до міжнародного пісенного конкурсу, який відбудеться вже цієї весни у швейцарському місті Базель. І тепер стало відомо, в якому півфіналі будуть виступати представники або представник України.
РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.
У Базелі відбулося перше жеребкування, під час якого визначили, в яких півфіналах будуть виступати конкурсанти. Також пройшла і традиційна церемонія, коли звання місто-господар "Євробачення" офіційно перейшло від Мальме до Базеля.
За результатами жеребкування Україна буде виступати у першій половині першого півфіналу. Також разом з Україною у цій частині заходу будуть виступати Швеція, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща та Португалія.
А у другій половині першого півфіналу на сцену вийдуть представники Нідерландів, Азербайджану, Албанії, Сан-Марино, Бельгії, Кіпру, Хорватії та Норвегії.
Що стосується другого півфіналу, то у першій половині шоу виступлять Австрія, Литва, Вірменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія та Латвія. А у другій половині - Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія та Сербія.
До цього списку не входять країни "Великої п'ятірки" та країна-господар, оскільки вони автоматично потрапляють до фіналу. Інші ж учасники "Євробачення-2025" розділені на п'ять груп, аби уникнути концентрації "друзів за балами" та збільшити напругу у півфіналах.
Нагадаємо, захід пройде у швейцарському місті Базель. Перший півфінал запланований на 13 травня, другий - на 15 травня, а 17 травня відбудеться масштабний фінал, під час якого визначиться переможець.
Ведучими конкурсу стануть Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, телеведуча й співачка Сандра Штудер.
Також відомо, що на тлі економічних та мистецьких проблем Молдова передумала брати участь у музичному заході, у той час як Чорногорія, навпаки, вперше за довгі роки вирішила повернутися на пісенний конкурс та позмагатися разом з іншими.
До слова, Нацвідбір в Україні пройде 8 лютого, і під час нього судді оберуть представника, який поїде представляти нашу країну на міжнародній пісенній арені.
Нещодавно було оприлюднено всі 10 пісень фіналістів Нацвідбору.
Тим часом букмекери зробили перші прогнози щодо переможця "Євробачення-2025".
Для написання матеріалу були використані джерела: публікація видання Суспільне, а також інформація про "Євробачення-2025" з Вікіпедії.