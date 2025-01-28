В каком полуфинале будет выступать Украина на "Евровидении-2025": первые подробности

Организаторы "Евровидения-2025" продолжают активную подготовку к международному песенному конкурсу, который состоится уже этой весной в швейцарском городе Базель. И теперь стало известно, в каком полуфинале будут выступать представители или представитель Украины.
РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.
В Базеле состоялась первая жеребьевка, во время которой определили, в каких полуфиналах будут выступать конкурсанты. Также прошла и традиционная церемония, когда звание город-хозяин "Евровидения" официально перешло от Мальме к Базелю.
По результатам жеребьевки Украина будет выступать в первой половине первого полуфинала. Также вместе с Украиной в этой части мероприятия будут выступать Швеция, Словения, Исландия, Эстония, Польша и Португалия.
А во второй половине первого полуфинала на сцену выйдут представители Нидерландов, Азербайджана, Албании, Сан-Марино, Бельгии, Кипра, Хорватии и Норвегии.
Что касается второго полуфинала, то в первой половине шоу выступят Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия и Латвия. А во второй половине - Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург, Грузия и Сербия.
В этот список не входят страны "Большой пятерки" и страна-хозяин, поскольку они автоматически попадают в финал. Другие же участники "Евровидения-2025" разделены на пять групп, чтобы избежать концентрации "друзей по баллам" и увеличить напряжение в полуфиналах.
Напомним, мероприятие пройдет в швейцарском городе Базель. Первый полуфинал запланирован на 13 мая, второй - на 15 мая, а 17 мая состоится масштабный финал, во время которого определится победитель.
Ведущими конкурса станут Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, телеведущая и певица Сандра Штудер.
Также известно, что на фоне экономических и художественных проблем Молдова передумала участвовать в музыкальном мероприятии, в то время как Черногория, наоборот, впервые за долгие годы решила вернуться на песенный конкурс и посоревноваться вместе с другими.
К слову, Нацотбор в Украине пройдет 8 февраля, и во время него судьи выберут представителя, который поедет представлять нашу страну на международной песенной арене.
Недавно были обнародованы все 10 песен финалистов Нацотбора.
Тем временем букмекеры сделали первые прогнозы по поводу победителя "Евровидения-2025".
Для написания материала были использованы источники: публикация издания Суспільне, а также информация о "Евровидении-2025" из Википедии.