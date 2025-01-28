В каком полуфинале будет выступать Украина на "Евровидении-2025": первые подробности

Когда будет выступать Украина на "Евровидении 2025"

В Базеле состоялась первая жеребьевка, во время которой определили, в каких полуфиналах будут выступать конкурсанты. Также прошла и традиционная церемония, когда звание город-хозяин "Евровидения" официально перешло от Мальме к Базелю.

По результатам жеребьевки Украина будет выступать в первой половине первого полуфинала. Также вместе с Украиной в этой части мероприятия будут выступать Швеция, Словения, Исландия, Эстония, Польша и Португалия.

А во второй половине первого полуфинала на сцену выйдут представители Нидерландов, Азербайджана, Албании, Сан-Марино, Бельгии, Кипра, Хорватии и Норвегии.

Каким будет первый полуфинал "Евровидения-2025" (скриншот)

Что касается второго полуфинала, то в первой половине шоу выступят Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия и Латвия. А во второй половине - Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург, Грузия и Сербия.

В этот список не входят страны "Большой пятерки" и страна-хозяин, поскольку они автоматически попадают в финал. Другие же участники "Евровидения-2025" разделены на пять групп, чтобы избежать концентрации "друзей по баллам" и увеличить напряжение в полуфиналах.

Каким будет второй полуфинал "Евровидения-2025" (скриншот)

Напомним, мероприятие пройдет в швейцарском городе Базель. Первый полуфинал запланирован на 13 мая, второй - на 15 мая, а 17 мая состоится масштабный финал, во время которого определится победитель.

Ведущими конкурса станут Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, телеведущая и певица Сандра Штудер.

Также известно, что на фоне экономических и художественных проблем Молдова передумала участвовать в музыкальном мероприятии, в то время как Черногория, наоборот, впервые за долгие годы решила вернуться на песенный конкурс и посоревноваться вместе с другими.

К слову, Нацотбор в Украине пройдет 8 февраля, и во время него судьи выберут представителя, который поедет представлять нашу страну на международной песенной арене.

Что известно о "Евровидении-2025" (фото: Getty Images)