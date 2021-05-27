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Українці втратять субсидії завдяки новим правилам: хто більше не отримає виплат (список)

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Четвер 27 травня 2021 08:34
Українці втратять субсидії завдяки новим правилам: хто більше не отримає виплат (список) Фото: хто з українців не отримає субсидію ( Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Styler

З 1 травня 2021 року в Україні змінилися правила надання субсидій. Відтепер, щоб не втратити виплати, ваші покупки, наприклад, не повинні перевищувати понад 50 тис. грн. Також потрібно перевірити свій автомобіль.

Про це йдеться в роз'яснення на сайті Міністерства соціальної політики України.

Хто ж не отримає субсидії?

У Мінсоцполітики пояснили, що українці ризикують втратити право на субсидії якщо:

  • здійснили купівлю квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;
  • мають банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;
  • здійснили купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;
  • декларують відсутність доходу і перебували за кордоном більше 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;
  • мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг і по оплаті аліментів більше трьох місяців;
  • володіють авто, якому менше 5 років з дати випуску;
  • мають два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;
  • не має доходів і при цьому ніде не вчилися, не працювали, не мали статусу безробітного.

Також у виплаті відмовлять громадянам, які не повернули до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період.

Як ми повідомляли раніше, субсидії перепризначать автоматично для 2,5 млн українців, решта подаватимуть декларацію.

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