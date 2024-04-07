В якому образі Олена Зеленська зʼявилась на обкладинці міжнародного видання (фото)

Яким є образ Зеленської для словенського видання

Олена Зеленська розповіла, що дала інтерв’ю для словенського видання OnaPlus, на обкладинці якого і зʼявилася.

Дружину президента фотографував Антон Кулаковський. Пані Зеленська вибрала елегантне вбрання - вона одягнула чорний жакет без коміра та ґудзиків, зробила класичну укладку та легкий, майже помітний макіяж.

Образ Зеленської доповнили сережки та брошка у вигляді золотого колоска, що є одним із символів України. Тож, як бачимо, Олена знову звертається до світу за допомогою аксесуарів.

"Війна завжди війна. Необов’язково випробовувати агресію на собі, щоб зрозуміти того, хто боронить своє життя. Ось чому всім, хто живе нині в мирі, варто послухати й почути Україну", - так звучить одна з фраз Олени.

Олена Зеленська на облкладинці закордонного глянцю (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

На своєму сайті словенський журнал відзначає, що Олена Зеленська перетворилася на непохитний образ надії та рішучості.

"Її відданість справі, аби полегшити страждання українського народу та зусилля щодо міжнародної підтримки, вивели її в авангард як ключового гравця на національній та міжнародній арені", - пишуть у виданні.

Також перша леді зазначила, що перемога України потрібна кожній нормальній людині світу, якщо вона хоче залишатися людяною та жити в безпеці.

Раніше дружина Зеленського вже зʼявлялась на обкладинці Saturday, що виходить у Великій Британії вже понад 200 років. Також Олена була на обкладинці американського журналу Time та в українських глянцях Vogue та Еlle.