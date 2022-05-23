Кому нельзя есть редис: может вызвать появление опухолей

Кому запрещено есть редиску

нельзя есть людям с проблемами щитовидной железы, потому что злоупотребление может вызвать появление опухолей;

под запретом для тех людей, кто страдает от язвы;

не рекомендуется есть при обострениях заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и печени;

при склонности к изжоге;

при гастрите с повышенной выработкой желудочного сока;

при кишечном колите;

при грудном вскармливании;

при индивидуальной непереносимости.

Сколько можно потреблять

Специалисты советуют не употреблять редиску каждый день. Все потому, что можно вызвать дискомфорт в кишечнике. Также овощ запрещено употреблять натощак, ведь горчичные масла способны вызвать сильный ожог слизистой оболочки.

Безопасной нормой является - до 300 грамм редиса в сутки.

Как выбрать редиску

При покупке редиски нужно обращать внимание на то, чтобы она была гладкая, твердая и без трещин.

Черные точки на редиске говорят, что она уже не свежая и начинает гнить.

Также перед употреблением редису ее можно замачивать на полчаса в соленой воде, это поможет избавиться от вредных веществ.

Кроме того, хранить ее нужно в холодильнике с ботвой - 2-3 дня, без - около 7 дней.