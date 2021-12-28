Кому нельзя есть красную икру и как правильно хранить деликатес, чтобы не отравиться

Польза красной икры

Многие знают, что красная икра обогащена витаминами A, C и D, а также большим количеством минералов и фолиевой кислотой. Продукт богат и жирными кислотами омега-3, которые являются полезными для здоровья глаз и функции мозга, а также для общего самочувствия иммунной системы.

Омега-3 также снижает риск рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, а еще обеспечивает защиту от инсульта и инфаркта.

Из-за высокого содержания гемоглобина эксперты рекомендуют включать икру в рацион людям, которые восстанавливаются после операции и химиотерапии.

Кому икра может навредить?

Красную икру опасно есть аллергикам и людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, ожирением и болезнью почек.

Эксперты также отмечают: если употреблять по столовой ложке красной икры в течение длительного времени, то есть угроза возникновения солевой нагрузки, что особенно опасно для людей, страдающих от высокого давления.

В идеале, если на вашем новогоднем столе будет присутствовать красная икра, то постарайтесь забрать другие продукты с высоким содержанием соли: маринованные продукты, копченую колбасу. Также важно есть больше овощей и фруктов.

Людям с болезнями сердца диетологи также советуют обратиться к семейному врачу перед употреблением красной икры.

Кстати, если вы на диете, то забудьте про стандартные бутерброды с красной икрой, намазанной на батон с маслом. Лучше замените пшеничный хлеб на кусочек цельнозернового, или вообще – на вареное яйцо. Вместо сливочного масла возьмите крем-сыр или авокадо.

Сколько можно хранить икру, чтобы не отравиться?

После открытия емкости с икрой срок ее хранения в холодильнике зависит от количества бактерий, которые попали в продукт.

Поэтому специалисты советуют не есть ложкой икру непосредственно из баночки. И не допускайте, чтобы кусочки пищи, например, хлебные крошки, попадали в емкость с деликатесом.

Обычно икра в открытой банке в холодильнике может стоять около одной недели. Но обязательно прочитайте на этикетке покупаемого вами продукта срок годности и требования к хранению и придерживайтесь их.

Но знайте: икра, оставленная на новогоднем столе при комнатной температуре, уже на вечер 1 января будет испорчена!

Поэтому если вспомнили о ней только утром и надумали поставить в холодильник "до лучших времен", то лучше этого не делайте. Лучше либо выбросьте икру, либо съешьте (если от момента открытия емкости прошло не более 10 часов).

Как распознать фальсифицированную икру?

В настоящей икре на упаковке должен быть указан производитель и импортер. Икру российского и белорусского производства, которая в последнее время "зафиксирована" в Украине, лучше не покупать, потому что обычно получите самый обычный фальсификат.

Также обязательным условием является украинский текст на этикетке.

Еще помните: больше всего поддельной красной икры продают на улицах и в интернете. Поэтому лучше всего покупать продукт в супермаркетах.