Когда и кому нельзя делать прививку от COVID: все противопоказания для вакцинации

Вакцинация от коронавируса – единственный способ избежать тяжелого течения заболевания и осложнений. Вакцинированный человек может заразиться, но перенесет заболевание в легкой форме или без симптомов.

Когда и кому нельзя делать прививку от коронавируса, рассказали в Минздраве Украины.

Единственным противопоказанием к прививке от коронавируса на данный момент является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, например, анафилактический шок. Речь идет об аллергической реакции на один из компонентов вакцины и такая аллергия встречается у 0,01% людей.

Не стоит делать прививку и при высокой температуре тела – выше 38 градусов. Стоит подождать, пока состояние здоровья придет в норму, а после этого провести вакцинацию.

Если вы принимаете препараты, которые могут влиять на иммунную систему или боитесь, что состояние вашего здоровья может стать противопоказанием к вакцинации – проконсультируйтесь со своим врачом.

Что не может стать противопоказанием для вакцинации от COVID-19:

Хронические заболевания. Наоборот, люди с хроническими заболеваниями рискуют тяжелее перенести коронавирус, а поэтому нуждаются в защите, которую дает прививка.

Беременность. Если у беременной есть риск заболеть коронавирусом, то ей стоит сделать прививку обязательно. Перед вакцинациею тест на беременность делать не нужно.

Грудное вскармливание. Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут вакцинироваться всеми вакцинами, кроме CoronaVac.

Аллергия. Обязательно предупредите врача перед вакцинацией о том, что у вас ранее были аллергические реакции и на что именно. Возможно, вам придется подобрать другую вакцину. Сезонные аллергии и бытовые – не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса.

Бронхиальная астма, диабет или проблемы сердечно-сосудистой системы. Людям с такими заболеваниями нужно вакцинироваться обязательно, так как у них есть риск тяжело заболеть COVID-19 и получить серьезные осложнения.

Онкология. Люди с онкологическими заболеваниями входят в группу риска при коронавирусе и поэтому им нужно обязательно сделать прививку. Однако, при прохождении курса иммуносупрессивной терапии нужно обязательно посоветоваться с лечащим врачом, так как такая терапия может снизить эффективность вакцины. Возможно, вам придется выбрать другое время, чтобы получить прививку.

Аутоиммунные и системные заболевания. Реакция на вакцинацию у людей с такими заболеваниями может быть более слабая, но вакцинироваться им также нужно обязательно.

ВИЧ и СПИД. Людям с этими заболеваниями нужно вакцинироваться обязательно, так как они находятся в группе риска. Прививка от коронавируса не способна причинить вред их здоровью.

Проблемы с нарушением свертываемости крови. Для таких пациентов нужно использовать иголку меньшего размера при введении вакцины – размер 23G и меньше. После введения вакцины нужно сильно надавать на место введения в течение 2 минут, без трения. Пациентов обязательно предупреждают о развитии гематомы на месте инъекции.

Пожилой возраст. Людей старшего возраста необходимо вакцинировать от коронавируса, так как они переносят заболевание более тяжело и входят в группу риска.