Коли і кому не можна робити щеплення від COVID: всі протипоказання для вакцинації

Вакцинація від коронавірусу - єдиний спосіб уникнути тяжкого перебігу захворювання та ускладнень. Вакцинована людина може заразитися, але перенесе захворювання в легкій формі або без симптомів.

Коли й кому не можна робити щеплення від коронавірусу, розповіли в МОЗ України.

Єдиним протипоказанням до щеплення від коронавірусу на цей момент є серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини, наприклад, анафілактичний шок. Йдеться про алергічну реакцію на один з компонентів вакцини й така алергія зустрічається у 0,01% людей.

Не варто робити щеплення і при високій температурі тіла – вище 38 градусів. Варто почекати, поки стан здоров'я прийде в норму, а після цього провести вакцинацію.

Якщо ви приймаєте препарати, які можуть впливати на імунну систему або боїтеся, що стан вашого здоров'я може стати протипоказанням до вакцинації – проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Що не може стати протипоказанням для вакцинації від COVID-19:

Хронічні захворювання. Навпаки, люди з хронічними захворюваннями ризикують важче перенести коронавірус, а тому потребують захисту, яку дає щеплення.

Вагітність. Якщо у вагітної є ризик захворіти на коронавірус, то їй варто зробити щеплення обов'язково. Перед вакцинацією тест на вагітність робити не потрібно.

Грудне вигодовування. Жінки, які годують дітей грудним молоком, можуть вакцинуватися всіма вакцинами, крім CoronaVac.

Алергія. Обов'язково попередьте лікаря перед вакцинацією про те, що у вас раніше були алергічні реакції й на що саме. Можливо, вам доведеться підібрати іншу вакцину. Сезонні алергії та побутові – не є протипоказанням для вакцинації від коронавірусу.

Бронхіальна астма, діабет або проблеми серцево-судинної системи. Людям з такими захворюваннями потрібно вакцинуватися обов'язково, оскільки у них є ризик важко захворіти COVID-19 і отримати серйозні ускладнення.

Онкологія. Люди з онкологічними захворюваннями входять до групи ризику при коронавірусі й тому їм потрібно обов'язково зробити щеплення. Однак, при проходженні курсу імуносупресивної терапії потрібно обов'язково порадитися з лікарем, оскільки така терапія може знизити ефективність вакцини. Можливо, вам доведеться вибрати інший час, щоб отримати щеплення.

Аутоімунні та системні захворювання. Реакція на вакцинацію у людей з такими захворюваннями може бути слабша, але вакцинуватися їм також потрібно обов'язково.

ВІЛ та СНІД. Людям з цими захворюваннями потрібно вакцинуватися обов'язково, бо вони знаходяться в групі ризику. Щеплення від коронавірусу не здатна завдати шкоди їх здоров'ю.

Проблеми з порушенням згортання крові. Для таких пацієнтів потрібно використовувати голку меншого розміру при введенні вакцини - розмір 23G і менше. Після введення вакцини потрібно сильно надавати на місце введення протягом 2 хвилин, без тертя. Пацієнтів обов'язково попереджають про розвиток гематоми на місці ін'єкції.

Похилий вік. Людей старшого віку необхідно вакцинувати від коронавірусу, оскільки вони переносять захворювання більш важко і входять до групи ризику.