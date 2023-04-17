Кому не можна їсти полуницю, і в чому справжня користь ягоди

Кому не варто вживати ягоду

За словами дієтолога, незважаючи на безліч корисних властивостей ягід полуниці, деяким людям все ж варто обмежити її вживання, або взагалі від неї відмовитися.

Полуниця належить до продуктів-алергенів. Тому алергікам, маленьким дітям і вагітним жінкам потрібно з обережністю ставитися до цієї ягоди.

Полуниця може погіршити стан тих, хто страждає виразковою хворобою або гастритами, оскільки кислоти, що містяться в ній подразнюють слизову шлунку.

При хворобах суглобів допускається їсти полуницю в обмеженій кількості, адже вона може стати причиною посилення подагричних болів.

Чим корисна ягода і в якому вигляді

Хоча з полуниці можна готувати варення, джеми, мармелади тощо, найкорисніша вона у свіжому вигляді.

Щоб ласувати ягодами з користю для здоров’я якомога довше, їх можна заморозити. Це кращий спосіб зберегти цінні інгредієнти надовго.

Факти про користь полуниці: