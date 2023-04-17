Кому нельзя есть клубнику, и в чем настоящая польза ягоды

На полках магазинов и рынков появляется все больше ранней клубники. И хотя стоимость зашкаливает - более 200 грн, украинцы обольщаются на ароматную летнюю ягоду. Однако использовать ее безопасно можно не всем.
Обо всех нюансах клубники рассказала диетолог Светлана Фус в Facebook.
Кому не стоит употреблять ягоду
По словам диетолога, несмотря на множество полезных свойств ягод клубники, некоторым людям все же следует ограничить ее употребление, или вообще от нее отказаться.
Клубника относится к продуктам-аллергенам. Поэтому аллергикам, маленьким детям и беременным женщинам нужно с осторожностью относиться к этой ягоде.
Клубника может ухудшить состояние тех, кто страдает язвенной болезнью или гастритами, поскольку содержащиеся в ней кислоты раздражают слизистую желудка.
При болезнях суставов допускается есть клубнику в ограниченном количестве, ведь она может стать причиной усиления подагрических болей.
Чем полезна ягода и в каком виде
Хотя из клубники можно готовить варенье, джемы, мармелады и т. п., самая полезная она в свежем виде.
Чтобы лакомиться ягодами с пользой для здоровья как можно дольше, их можно заморозить. Это самый лучший способ сохранить ценные ингредиенты надолго.
Факты о пользе клубники:
Ягода - источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов.
По концентрации витамина С уступает лишь немногим ягодам: в 8 средних ягодах витамина больше, чем в апельсине.
Мощное природное средство для профилактики ССЗ, онкологических, кишечных заболеваний.