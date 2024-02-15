Кому не можна їсти хурму? Перевірте, чи є ви у списку

Чим корисна хурма

Хурма містить велику кількість поживних речовин (вітамінів і мінералів), корисних для організму людини:

вітаміни А, С і В

марганець

йод

калій

корисні рослинні сполуки тощо

Плоди цього фрукту мають антиоксидантні властивості, покращують здоров'я серця, знижуючи ймовірність інсультів і гіпертонічних захворювань, зменшують ризик виникнення діабету, знижують артеріальний тиск і зменшують запальні процеси.

Велика кількість клітковини допомагає зберегти здоровою травну систему, а бета-каротин підтримує здоровий зір.

Крім того, у м'якоті та шкірці хурми містяться флавоноїди, які є потужними антиоксидантами та корисні для профілактики серцевих захворювань.

Коли найкраще їсти хурму

Дієтологи радять вживати хурму окремо від основного прийому їжі.

Водночас не варто цього робити натщесерце - плоди цього фрукту можуть викликати біль у шлунку.

Найкращий варіант - перекус хурмою між прийомами їжі, оскільки наявний у ній пектин сприятливо впливає на роботу травної системи й чистить організм від шлаків.

В цілому рекомендують вживати від одного до трьох плодів хурми на день (залежно від їхнього розміру).

Кому не можна їсти хурму

Обмежити споживання хурми, або ж відмовитись від неї зовсім варто: