Кому не можна їсти гриби? Дари лісу можуть нашкодити цим людям

Збирання грибів - одне з улюблених занять українців. Ми не тільки жадібно їх шукаємо в лісах, але й охоче тушкуємо, маринуємо, сушимо і... їмо. Ми цінуємо їх за неповторний аромат і смак. Але є люди, яким "дари лісу" їсти не можна.

Кому саме не можна вживати гриби, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Чим небезпечні лісові гриби

Гриби, безсумнівно, смачні і дуже поживні. Вони містять антиоксиданти, в тому числі селен, який підтримує імунітет організму. Вони є хорошим джерелом вітамінів групи В: рибофлавіну, ніацину та пантотенової кислоти, а також міді та калію.

Однак цей продукт приносить користь не всім. Люди з певними захворюваннями повинні уникати вживання грибів, щоб не посилити симптоми захворювання. Гриби, з лісу, а не з посівів, також можуть бути потенційним джерелом токсинів, які можуть бути небезпечними для деяких груп.

Лісові гриби містять токсичні речовини, які навантажують печінку та нирки, і для деяких людей навіть невелика доза цих речовин може бути смертельною.

Спосіб приготування - смаження або маринування в оцті ускладнює перетравлення грибів і може подразнювати травну систему, викликаючи біль і метеоризм.

Кому не можна вживати гриби

Людям із захворюваннями травної системи

Людям, які страждають тимчасовими і хронічними захворюваннями травної системи, не можна включати в свій раціон гриби, оскільки вони важко перетравлюються через високий вміст хітину. Також гриби містять рафінозу, яка впливає на виділення газів у кишечнику.

Щоб гриби були менш обтяжливими для травної системи, можна додати спеції, такі як майоран або чебрець, які полегшують їх перетравлення. Також варто відмовитися від смаження грибів і додавання жирних добавок, наприклад вершків.

Від грибів в оцті варто відмовитися людям, схильним до подразнення слизової оболонки шлунка і рефлюксу, а також людям з виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки, виразковим колітом і хворобою Крона.

Людям із захворюваннями печінки

Особливо обережними при вживанні лісових грибів, які можуть виявитися отруйними, повинні бути люди з хворобами печінки. Через порушений обмін речовин їх печінка може не очищати кров від токсинів.

Однак вони можуть вибрати їстівні гриби з перевірених культур. Такі гриби повинні пройти відповідну термічну обробку. Не рекомендується їх смажити або додавати жирні і важкозасвоювані добавки.

Діти до 12 років, вагітні та жінки, які годують груддю, люди похилого віку

Немає офіційної заборони дітям їсти гриби, коли вони починають їсти тверду їжу. Однак рекомендується почекати, поки їм не виповниться 10-12 місяців, перш ніж вводити в раціон гриби з перевірених культур, наприклад, печериці.

Слід уникати вживання дикорослих грибів як дітям до 12 років, людям похилого віку, так і вагітним і годуючим грудьми жінкам через можливість важкого або смертельного отруєння. Вплив токсинів на молодий або ослаблений організм може мати небезпечні наслідки. Навіть невелика кількість токсичних речовин може призвести до незворотного пошкодження органів і навіть смерті.

Людям старше 12 років слід вживати гриби тільки з перевірених і сертифікованих джерел, оскільки це знижує ризик споживання отруйних грибів, які легко сплутати з їстівними екземплярами.

Люди з алергією на їстівні гриби

Їстівні гриби не є поширеними алергенами, але алергічні реакції трапляються, особливо у людей з алергією на цвіль. У разі уповільненої реакції симптоми можуть з’явитися навіть через кілька днів після вживання грибів, що може ускладнити діагностику. Алергія може викликати висип, свербіж, збільшення лімфовузлів і головний біль.

У разі миттєвої алергічної реакції можуть виникнути респіраторні або шкірні симптоми, у рідкісних випадках може виникнути небезпечний анафілактичний шок, що супроводжується набряком гортані, задишкою, запамороченням і непритомністю.

Люди з алкоголізмом

Поєднання міцних алкогольних напоїв з грибами призводить до згортання білка, що міститься в грибах, що ще більше ускладнює їх перетравлення. Людям, залежним від алкоголю, а також тим, які часто вживають міцні алкогольні напої, не можна вживати гриби, оскільки це може призвести до важкого отруєння.

Поєднання алкоголю з ожиною, їстівним грибом, що містить коприн, речовину, яка блокує метаболізм етилового спирту в організмі, може бути надзвичайно небезпечним. Це може призвести до гострого отруєння, яке в крайніх випадках може бути небезпечним для життя. Симптоми можуть з’явитися протягом трьох днів після вживання гриба.

Запивання грибів горілкою або пивом навіть у здорових людей може викликати діарею, нудоту, метеоризм і біль.