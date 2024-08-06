"Ви можете здивуватися". Лікар розкрила несподівану правду про кавуни

Чимало українців бояться купувати кавуни, тому що вони містять нітрати.

Несподівану правду про цей продукт розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Що треба знати про нітрати та кавуни

"Ви можете здивуватися, дізнавшись, що переважна більшість нітратів/нітритів потрапляє не з їжі, а з ендогенних джерел в організмі, тобто, власних", - повідомила лікар.

Насправді нітрити виробляються вашим власним організмом у більшій кількості, ніж можна отримати з їжею, і на нітрити слини припадає 70-90% нашого загального впливу нітритів.

Важливо розуміти, що ні нітрати, ні нітрити в організмі не накопичуються.

Нітрати, що надходять із їжею, перетворюються на нітрити, коли вони контактують зі слиною, і з нітратів, які ми їмо, 25% перетворюються на нітрити слини, 20% перетворюються на нітрити, а решта виводиться із сечею протягом 5 годин після прийому.

Будь-який нітрат, який поглинається, має дуже короткий період напіввиведення, зникаючи з нашої крові менш ніж за 5 хвилин. Деякі нітрити в нашому шлунку реагують із шлунковим вмістом, утворюючи оксид азоту, який може мати багато корисних ефектів.

Довідка про продукти з нітратами

Темно-зелені листові овочі (такі як шпинат, листова капуста та салат), буряк і селера багаті нітратами природньо

Вони також містять вітамін С та інші антиоксиданти, які пригнічують реакцію, що створює шкідливі N-нітрозосполуки

Показано, що оксид азоту, утворений нітритом, має судинорозширювальні властивості та може модулювати функцію тромбоцитів в організмі, покращуючи артеріальний тиск і знижуючи ризик серцевого нападу

Нітрати також можуть допомогти зміцнити імунну систему та захистити від патогенних бактерій

Насправді дієти, які включають багаті нітратами овочі, асоціюються з нижчим рівнем раку, включаючи рак шлунка

Деякі короткострокові дослідження показують, що вживання овочів з високим вмістом нітратів (особливо буряка) може знизити артеріальний тиск, хоча інші дослідження не виявили такої користі

Органічно вирощені овочі можуть мати нижчі рівні, ніж неорганічні овочі, оскільки синтетичні нітратні добрива не використовуються

Експертка повідомила, що сам по собі нітрат відносно нетоксичний, але його метаболіти можуть спричиняти низку наслідків для здоров’я .

Як перевірити кавун на нітрати

Уникнути отруєння можна, якщо помістити шматочок кавуна в склянку з водою кімнатної температури. Якщо плід небезпечний - то вода пофарбується. Краще такий кавун викинути.