Кому нельзя есть грибы? Дары леса могут навредить этим людям

Сбор грибов - одно из любимых занятий украинцев. Мы не только жадно их ищем в лесах, но и охотно тушим, маринуем, сушим и... едим. Мы ценим их за неповторимый аромат и вкус. Но есть люди, которым "дары леса" есть нельзя.

Кому именно нельзя употреблять грибы, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Чем опасны лесные грибы

Грибы, несомненно, вкусны и очень питательны. Они содержат антиоксиданты, в том числе селен, поддерживающий иммунитет организма. Они являются хорошим источником витаминов группы В: рибофлавина, ниацина и пантотеновой кислоты, меди и калия.

Однако этот продукт приносит пользу не всем. Люди с определенными заболеваниями должны избегать употребления грибов, чтобы не усугубить симптомы заболевания. Грибы, из леса, а не посевов, также могут быть потенциальным источником токсинов, которые могут быть опасными для некоторых групп.

Лесные грибы содержат токсичные вещества, которые нагружают печень и почки, и для некоторых людей даже небольшая доза может быть смертельной.

Способ приготовления – жарка или маринование в уксусе затрудняет переваривание грибов и может раздражать пищеварительную систему, вызывая боль и метеоризм.

Кому нельзя употреблять грибы

Людям с заболеваниями пищеварительной системы

Людям, страдающим временными и хроническими заболеваниями пищеварительной системы, нельзя включать в свой рацион грибы, поскольку они тяжело перевариваются из-за высокого содержания хитина. Также грибы содержат рафиноз, который влияет на выделение газов в кишечнике.

Чтобы грибы были менее обременительными для пищеварительной системы, можно добавить специи, такие как майоран или чабрец, облегчающие их переваривание. Также следует отказаться от жарки грибов и добавления жирных добавок, например сливок.

От грибов в уксусе следует отказаться людям, склонным к раздражению слизистой желудка и рефлюкса, а также людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенным колитом и болезнью Крона.

Людям с заболеваниями печени

Особенно осторожны при употреблении лесных грибов, которые могут оказаться ядовитыми, должны быть люди с болезнями печени. Из-за нарушенного обмена веществ их печень может не очищать кровь от токсинов.

Однако они могут выбрать съедобные грибы из проверенных культур. Такие грибы должны пройти подходящую термическую обработку. Не рекомендуется их жарить или добавлять жирные и трудноусвояемые добавки.

Детям до 12 лет, беременным и кормящим грудью женщинам, пожилым людям

Нет официального запрета детям есть грибы, когда они начинают есть твердую пищу. Однако рекомендуется подождать, пока им не исполнится 10-12 месяцев, прежде чем вводить в рацион грибы из проверенных культур, например шампиньоны.

Следует избегать употребления дикорастущих грибов как детям до 12 лет, пожилым людям, так и беременным и кормящим грудью женщинам из-за возможности тяжелого или смертельного отравления. Воздействие токсинов на молодой или ослабленный организм может иметь опасные последствия. Даже небольшое количество токсичных веществ может привести к необратимому повреждению органов и даже смерти.

Людям старше 12 лет следует употреблять грибы только из проверенных и сертифицированных источников, поскольку это снижает риск потребления ядовитых грибов, которые легко спутать со съедобными экземплярами.

Люди с аллергией на съедобные грибы

Съедобные грибы не являются распространенными аллергенами, но аллергические реакции встречаются, особенно у людей с аллергией на плесень. При замедленной реакции симптомы могут появиться даже через несколько дней после употребления грибов, что может осложнить диагностику. Аллергия может вызвать сыпь, зуд, увеличение лимфоузлов и головные боли.

При мгновенной аллергической реакции могут возникнуть респираторные или кожные симптомы, в редких случаях может возникнуть опасный анафилактический шок, сопровождающийся отеком гортани, одышкой, головокружением и обмороком.

Люди с алкоголизмом

Сочетание крепких алкогольных напитков с грибами приводит к сворачиванию белка, содержащегося в грибах, что еще больше затрудняет их переваривание. Людям, зависимым от алкоголя, а также тем, кто часто употребляет крепкие алкогольные напитки, нельзя употреблять грибы, поскольку это может привести к тяжелому отравлению.

Сочетание алкоголя с ежевикой, съедобным грибом, содержащим коприн, вещество, блокирующее метаболизм этилового спирта в организме, может быть чрезвычайно опасным. Это может привести к острому отравлению, которое в крайних случаях может быть опасно для жизни. Симптомы могут возникнуть в течение трех дней после употребления гриба.

Запивание грибов водкой или пивом даже у здоровых людей может вызвать диарею, тошноту, метеоризм и боль.