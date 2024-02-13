Кому не можна їсти булгур: подивіться, чи є ви в списку

Булгур - один із найбільш корисних гарнірів до м'ясних, рибних та овочевих страв, насичений різними мікроелементами та вітамінами. Водночас декому їсти булгур не варто, оскільки це може нашкодити здоров'ю.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Medfond, royalhouse.org.ua, Women2Women.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про корисні властивості булгуру, а також кому не можна їсти цю крупу й чому.

Що треба знати про булгур

Булгур - крупа з пшениці, зібрана у період так званої молочної стиглості - у початковій фазі дозрівання зерна. Під час обробки її пропарюють, висушують, очищають від висівок (залишків оболонок) і за необхідності дроблять.

Булгур може мати різні ступені помелу:

крупа тонкого помелу використовується при випіканні хліба

середнього - для каш і супів

грубий помел добре підійде для плову

Корисні властивості булгуру

У булгурі наявні різні мікроелементи, вітаміни та харчові волокна:

фолієва кислота корисна для жіночого здоров'я

холін є важливою речовиною для нервової системи та покращує пам'ять

вітамін РР (або нікотинова кислота) необхідна організму для обміну вуглеводів, ліпідів та білків

вітаміни групи В (В1, В2, В5, В6) беруть участь у тканинному диханні та виробленні енергії, відіграють важливу роль у підтримці як ментального, так і емоційного здоров'я

вітамін Е має антиоксидантні властивості, покращує тонус і проникність судин, стимулює утворення нових капілярів

Крім того, булгур містить мідь, калій, фосфор, магній, кальцій, натрій, цинк, залізо, селен і марганець.

В цілому, на думку дієтологів, булгур має позитивний вплив на процес травлення, захищає серцево-судинну систему, запобігає діабету, заповнює дефіцит важливих нутрієнтів, допомагає скинути вагу, зміцнює імунітет і покращує зовнішність.

Крім того, булгур належить до круп, які легко засвоюються й перетравлюються (не обтяжують стан), тому страви з нього часто зустрічаються в раціоні спортсменів і людей, чиї професії пов'язані з регулярними великими фізичними навантаженнями.

Булгур не лише корисний, але й смачний (ілюстративне фото: pixabay.com)

Кому не можна їсти булгур

Попри велику кількість корисних властивостей, декому булгур краще вживати в обмеженій кількості, або ж не їсти зовсім.

Оскільки цілісне зерно містить більше оксалатних з'єднань, ніж рафіновані крупи, булгур може негативно впливати на людей, які мають захворювання нирок.

Ще один ризик пов'язаний з наявністю в булгурі глютену. В декого він може викликати проблеми з травленням або інші небажані реакції. Не можна їсти булгур тим людям, які мають непереносимість глютену.

Велика кількість клітковини у цій крупі може нашкодити при гастриті або коліті. Її також радять виключити з раціону при гострому перебігу панкреатиту чи холециститу.

Крім того, не варто їсти забагато булгуру людям, які мають діагностований цукровий діабет (найкраще вживати його відвареним і маленькими порціями).