Кому нельзя есть булгур: посмотрите, есть ли вы в списке

Булгур - один из самых полезных гарниров к мясным, рыбным и овощным блюдам, насыщенный разными микроэлементами и витаминами. В то же время некоторым людям есть булгур не стоит, поскольку это может навредить здоровью.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о полезных свойствах булгура, а также кому нельзя есть эту крупу и почему.

Что нужно знать о булгуре

Булгур - крупа из пшеницы, собранная в период так называемой молочной спелости - в начальной фазе созревания зерна. При обработке ее пропаривают, высушивают, очищают от отрубей (остатков оболочек) и при необходимости дробят.

Булгур может иметь разные степени помола:

крупа тонкого помола используется при выпекании хлеба

среднего - для каш и супов

грубый помол хорошо подойдет для плова

Полезные свойства булгура

В булгуре есть различные микроэлементы, витамины и пищевые волокна:

фолиевая кислота полезна для женского здоровья

холин является важным веществом для нервной системы и улучшает память

витамин РР (или никотиновая кислота) необходим организму для обмена углеводов, липидов и белков

витамины группы В (В1, В2, В5, В6) принимают участие в тканевом дыхании и выработке энергии, играют важную роль в поддержании как ментального, так и эмоционального здоровья

витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, улучшает тонус и проницаемость сосудов, стимулирует образование новых капилляров.

Кроме того, булгур содержит медь, калий, фосфор, магний, кальций, натрий, цинк, железо, селен и марганец.

В целом, по мнению диетологов, булгур оказывает положительное влияние на процесс пищеварения, защищает сердечно-сосудистую систему, предотвращает диабет, восполняет дефицит важных нутриентов, помогает сбросить вес, укрепляет иммунитет и улучшает внешность.

Кроме того, булгур принадлежит к крупам, которые легко усваиваются и перевариваются (не отягощают состояние), поэтому блюда из него часто встречаются в рационе спортсменов и людей, чьи профессии связаны с регулярными большими физическими нагрузками.

Булгур не только полезен, но и вкусен (иллюстративное фото: pixabay.com)

Кому нельзя есть булгур

Несмотря на большое количество полезных свойств, некоторым людям булгур лучше употреблять в ограниченном количестве, или не есть вовсе.

Поскольку цельное зерно содержит больше оксалатных соединений, чем рафинированные крупы, булгур может отрицательно влиять на людей, у которых имеются заболевания почек.

Еще один риск связан с наличием в булгуре глютена. У некоторых он может вызвать проблемы с пищеварением или другие нежелательные реакции. Нельзя есть булгур тем людям, которые имеют непереносимость глютена.

Большое количество клетчатки в этой крупе может навредить при гастрите или колите. Ее также советуют исключить из рациона при остром течении панкреатита или холецистита.

Кроме того, не стоит есть слишком много булгура людям, имеющим диагностированный сахарный диабет (лучше всего употреблять его отварным и маленькими порциями).