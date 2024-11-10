Кому можна спати вдень і як це правильно робити

Користь денного сну для організму

Денний сон має кілька важливих переваг для здоров’я. Він може покращити концентрацію, зменшити рівень стресу і навіть допомогти відновити енергію після важкого дня. Короткий відпочинок в середині дня дозволяє мозку "перезавантажитися", що позитивно впливає на загальну працездатність.

Наприклад, дослідження показали, що навіть 20 хвилин сну вдень можуть покращити когнітивні функції та підвищити настрій. Однак важливо не перетворювати денний сон на звичку, адже його надмір може призвести до порушень сну вночі.

Ідеальна тривалість денного сну

Одним з важливих аспектів є тривалість денного сну. Згідно з дослідженнями, для більшості людей оптимальна тривалість сну вдень коливається від 10 до 30 хвилин. Короткий сон не дозволяє потрапити в глибокі фази сну, що допомагає уникнути відчуття сонливості та дезорієнтації після пробудження.

Однак, якщо ви спите довше ніж 30 хвилин, організм може перейти в глибший сон, і після пробудження ви відчуєте себе розбитими та втомленими. Тому важливо налаштувати будильник, щоб не спати надто довго.

Коли краще спати вдень

Оптимальний час для денного сну - це період між 13:00 та 15:00 годинами. Саме в цей час в організмі відбувається природне зниження рівня енергії, і більшість людей відчувають сонливість.

Якщо ви відпочиваєте в цей період, це може допомогти покращити ваш настрій і підвищити працездатність на решту дня. Проте не рекомендується спати після 16:00, оскільки це може порушити нічний цикл сну, ускладнивши засинання вночі.

Сон вдень має бути коротким та не дуже міцним (фото: Freepik.com)

Як правильно організувати денний сон

Щоб денний сон був максимально корисним, створіть для нього комфортні умови. Вибирайте спокійне і темне місце, де вас не будуть турбувати. Після того, як ви лягаєте спати, не перевантажуйте себе думками або гаджетами - краще за все спробувати розслабитись і заспокоїтись.

Залишайте достатньо часу для того, щоб ваше тіло могло вийти з режиму активності і повністю відновитися. Важливо, щоб ваш денний сон не був занадто довгим - 20-30 хвилин зазвичай достатньо для швидкого відновлення.

Кому не рекомендується спати вдень

Денний сон, хоча і приносить користь багатьом людям, не підходить всім. Людям, які страждають від безсоння або інших розладів сну, краще уникати денного сну, оскільки це може ще більше порушити нічний сон.

Також, якщо ви працюєте в нічні зміни або маєте зсувний графік, то денний сон може сприяти порушенню добових ритмів, що ускладнить нормалізацію сну вночі. У таких випадках краще звернутися до лікаря або спеціаліста зі сну для отримання рекомендацій щодо нормалізації сну.