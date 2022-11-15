Кому не можна користуватись електричною зубною щіткою: може нашкодити

Чищення зубів - це невід’ємна частина життя кожної людини. За допомогою електричної щітки можна значно поліпшити гігієну порожнини рота. Однак дане пристосування підходить не всім.

Про це повідомила стоматолог та блогер Уляна Нищій в Instagram .

За словами лікаря, часто у людей, які користуються звичайною зубною щіткою, рівень гігієни набагато кращий. А у тих хто користується електричною - поганий, адже люди думають, що вона все робить зза них, але це не так.

Тому важливо, як саме людина чистить зуби й скільки часу, а не якому зубною щіткою.

Звичайно, будь-яка щітка буде ефективною, якщо має:

маленьку робочу поверхню;

м’яка та щільна;

густа та рівна.

"Я не говорю, щоб купляти якусь конкретну щітку, насправді це вже ваш вибір, я говорю що тільки від вас залежить, яким буде результат щоденної чистки - саме ви керуєте приладом", - йдеться у повідомленні.

Користь цього пристосування полягає в тому, що вдається набагато швидше і ефективніше усувати зубний наліт. Це є відмінною профілактикою карієсу. Електричні зубні щітки краще впливають на пришеечную область зубів (місце між двома зубами, в якому найчастіше з’являється карієс).

Кому не можна користуватись електричною зубною щіткою

Стоматолог каже, що не можна користуватись електричною зубною щіткою, якщо: