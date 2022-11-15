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Кому не можна користуватись електричною зубною щіткою: може нашкодити

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Вівторок 15 листопада 2022 11:40
Кому не можна користуватись електричною зубною щіткою: може нашкодити Кому не можна користуватись електричною зубною щіткою (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Чищення зубів - це невід’ємна частина життя кожної людини. За допомогою електричної щітки можна значно поліпшити гігієну порожнини рота. Однак дане пристосування підходить не всім.

Про це повідомила стоматолог та блогер Уляна Нищій в Instagram.

За словами лікаря, часто у людей, які користуються звичайною зубною щіткою, рівень гігієни набагато кращий. А у тих хто користується електричною - поганий, адже люди думають, що вона все робить зза них, але це не так.

Тому важливо, як саме людина чистить зуби й скільки часу, а не якому зубною щіткою.

Звичайно, будь-яка щітка буде ефективною, якщо має:

  • маленьку робочу поверхню;
  • м’яка та щільна;
  • густа та рівна.

"Я не говорю, щоб купляти якусь конкретну щітку, насправді це вже ваш вибір, я говорю що тільки від вас залежить, яким буде результат щоденної чистки - саме ви керуєте приладом", - йдеться у повідомленні.

Користь цього пристосування полягає в тому, що вдається набагато швидше і ефективніше усувати зубний наліт. Це є відмінною профілактикою карієсу. Електричні зубні щітки краще впливають на пришеечную область зубів (місце між двома зубами, в якому найчастіше з’являється карієс).

Кому не можна користуватись електричною зубною щіткою

Стоматолог каже, що не можна користуватись електричною зубною щіткою, якщо:

  • гінгівіт та стоматит;
  • з дуже абразивною зубною пастою;
  • при тріщинах та сколах емалі;
  • при клиновидних дефектах;
  • якщо висока чутливість зубів;
  • при хворобі пародонту (рухливості зубів);
  • якщо були операції у роті;
  • при флюорозі.

Раніше ми повідомляли, чи потрібно змивати пасту після чищення зубів.

Також ми писали, які шкідливі звички руйнують зуби.

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зуби стоматолог