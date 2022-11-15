Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой: может навредить

Чистка зубов - это неотъемлемая часть жизни каждого человека. С помощью электрической щетки можно значительно улучшить гигиену полости рта. Однако данное приспособление подходит не всем.

Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram .

По словам врача, часто у людей, пользующихся обычной зубной щеткой, уровень гигиены намного лучше. А у тех кто пользуется электрической - плохой, ведь люди думают, что она все делает из-за них, но это не так.

Поэтому важно, как именно человек чистит зубы и сколько времени, а не какой зубной щеткой.

Конечно, любая щетка будет эффективной, если имеет:

маленькую рабочую поверхность;

мягкая и плотная;

густая и ровная.

"Я не говорю, чтобы покупать какую-то конкретную щетку, на самом деле это уже ваш выбор, я говорю, что только от вас зависит, каким будет результат ежедневной чистки - именно вы управляете прибором", - говорится в сообщении.

Польза этого приспособления состоит в том, что удается гораздо быстрее и эффективнее устранять зубной налет. Это отличная профилактика кариеса. Электрические зубные щетки лучше влияют на пришеечную область зубов (место между двумя зубьями, в котором чаще всего появляется кариес).

Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой

Стоматолог говорит, что нельзя пользоваться электрической зубной щеткой, если: