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Кому в Киеве платят около 100 тысяч, а кому 9: названы вакансии

Автор: Людмила Жукова

Названы самые прибыльные вакансии в Киеве, на которых специалисты получают более 90 тысяч гривен в месяц.

Об этом можно узнать с сайта по поиску работы Work.ua.

У кого самая высокая зарплата

Стоит отметить, что по состоянию на конец декабря средняя зарплата в столице составляет 17,6 тыс. грн.

Больше всего денег в Киеве получает Net developer — 91 тыс. грн.

На втором месте среди самых высокооплачиваемых должностей также находятся программист django – 75 тыс. грн, C++ developer – 74 тыс. грн, Java developer – 72,5 тыс. грн, Mobile и Game developer – 65 тыс. грн.

От 35 тыс. грн в Киеве получают брокеры, автомаляры, стоматологи, риелторы, укладчики плитки, финансовые директора и руководители отделов продаж.

Самая низкая зарплата

Самая низкая средняя зарплата в Киеве – 7,5 тыс. грн. Столько платят вахтерам и операторам квест-комнат.

От 9 до 10 тыс. грн могут получить санитарки, уборщицы, хореографы и посудомойки.

Если вы ищете работу охранником, помощником юриста, горничной и учителем - можете рассчитывать на 11-12 тыс. гривен.

Как мы ранее писали, в Украине растет спрос на персонал.

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