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В Украине растет спрос на персонал: кого сейчас больше всех ищут

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Пятница 17 декабря 2021 13:06
В Украине растет спрос на персонал: кого сейчас больше всех ищут Фото: Кого сейчас больше всего ищут на сайтах по работе (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в последнее время резко вырос спрос на персонал. Несмотря на то, что сейчас предновогоднее время - работа в стране есть и на нее требуются сотрудники.

Об этом сообщается в "Сниданке с 1+1".

Кого больше всего ищут

О таком исследовании на спрос кадров сообщил кадровый портал. Отмечается, что самыми востребованными сейчас являются специалисты из сферы продаж (менеджеры).

Если верить данным исследования, то наиболее востребованными после специалистов из сфер продаж идут сотрудники информационных технологий, банков и инвестиций, маркетинга, рекламы и PR, транспорта и логистики.

Кто востребован меньше всего

Как выяснилось, сейчас менее всего искали специалистов по фитнесу и бьюти-индустрии. Также сфера страхования и юриспунденции переживает не лучшие времена. Специалисты в эти отрасли нужны меньше всего на рынке вакансий.

Топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в Украине

  • IT-разработчик.
  • Стоматолог.
  • Сотрудник авиации.
  • Медиабайер.
  • Коммерческий директор.
  • Национальный менеджер.
  • Финансовый директор.
  • Биржевой брокер.

Как мы ранее писали, киевский центр занятости назвал самые высокооплачиваемые вакансии.

Читайте также, куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну.

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