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Кому в Києві платять близько 100 тисяч, а кому 9: названі вакансії

Автор: Людмила Жукова

Названо найприбутковіші вакансії в Києві, на яких фахівці отримують понад 90 тисяч гривень на місяць.

Про це можна дізнатися з сайту з пошуку роботи Work.ua.

У кого найвища зарплата

Варто зазначити, що станом на кінець грудня середня зарплата в столиці становить 17,6 тис.грн.

Найбільше грошей у Києві отримує Net developer - 91 тис. грн.

На другому місці серед найбільш високооплачуваних посад також знаходяться Програміст django - 75 тис.грн, C++ developer – 74 тис. грн, Java developer – 72,5 тис. грн, Mobile і Game developer – 65 тис. грн.

Від 35 тис. грн в Києві отримують брокери, автомаляри, стоматологи, ріелтори, укладальники плитки, фінансові директори та керівники відділів продажів.

Найнижча зарплата

Найнижча середня зарплата в Києві - 7,5 тис. грн. Стільки платять вахтерам і операторам квест-кімнат.

Від 9 до 10 тис.грн можуть отримати санітарки, прибиральниці, хореографи та Посудомийки.

Якщо ви шукаєте роботу охоронцем, помічником юриста, покоївкою та вчителем - можете розраховувати на 11-12 тис.гривень.

Як ми раніше писали, в Україні зростає попит на персонал.

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