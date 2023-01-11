Кому категорично заборонено нарощувати волосся, щоб не зашкодити здоров'ю

Зараз особливо популярним стало нарощувати волосся. Проте часто така процедура підходить не всім, а у тих, хто її робить, можуть виникати побічні ефекти.
Про це розповіла трихолог Уляна Ерстенюк в Instagram.
Нарощення волосся дозволяє буквально за декілька годин стати володаркою розкішних довгих локонів.
Лікар каже, що така процедура підійде дівчатам у яких від природи не густе волосся, яке повільно росте.
Нарощувати волосся категорично заборонено:
Під час нарощення потрібно обирати натуральне слов‘янське волосся та робити у хорошого досвідченого майстра, який має сертифікати, дипломи і детальні фото своїх робіт.
"А якщо ви не можете самостійно зрозуміти чи буде дана процедура безпечною для вашого волосся, краще перед тим як замовляти матеріал - проконсультуйтеся у трихолога. Щоб потім не боротися з наслідками, бо відновлення і реабілітація річ не дешева", - каже лікар.
Додамо, що корекція волосся проводиться за 2-3 місяці після нарощування. При цьому нарощені пасма, які опустилися з відростанням волосся, знімаються і знову кріпляться ближче до коренів. Один і той самий комплект волосся можна перенарощувати 4-5 разів.
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