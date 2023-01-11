Кому категорично заборонено нарощувати волосся, щоб не зашкодити здоров'ю

Кому не можна нарощувати волосся

Нарощення волосся дозволяє буквально за декілька годин стати володаркою розкішних довгих локонів.

Лікар каже, що така процедура підійде дівчатам у яких від природи не густе волосся, яке повільно росте.

Нарощувати волосся категорично заборонено:

людям, які стикнулися з проблемою випадіння волосся;

чутливою та проблемною шкірою голови;

людям з себорейним дерматитом, псоріазом;

особам з АГА;

у кого слабке тонке волосся;

в період хіміотерапії, прийому системних препаратів.

Під час нарощення потрібно обирати натуральне слов‘янське волосся та робити у хорошого досвідченого майстра, який має сертифікати, дипломи і детальні фото своїх робіт.

"А якщо ви не можете самостійно зрозуміти чи буде дана процедура безпечною для вашого волосся, краще перед тим як замовляти матеріал - проконсультуйтеся у трихолога. Щоб потім не боротися з наслідками, бо відновлення і реабілітація річ не дешева", - каже лікар.

Додамо, що корекція волосся проводиться за 2-3 місяці після нарощування. При цьому нарощені пасма, які опустилися з відростанням волосся, знімаються і знову кріпляться ближче до коренів. Один і той самий комплект волосся можна перенарощувати 4-5 разів.