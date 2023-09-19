Кому категорично не можна їсти гриби та як правильно їх збирати, щоб не отруїтися

Кому не можна їсти гриби

Гриби містить велику кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (фосфор).

Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають "важкою" їжею.

Їсти гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

Як не отруїтися грибами

Фахівці зазначили, для того, щоб не отруїтися грибами, потрібно дотримуватись таких порад:

намагайтеся відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх вирощеними штучно, які підлягають контролю та продаються у торговельній мережі

не купуйте гриби на стихійних ринках

збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими. Вдома ще раз ретельно перевірте їх

не беріть занадто молоді чи старі гриби - їх легко переплутати з отруйними

не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали

не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів

не їжте сирі гриби

готуйте гриби протягом першої доби після збирання. Варіть їх щонайменше тричі, щоразу у свіжій підсоленій воді не менш як пів години

зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше як добу.

Симптоми отруєння грибами

До основних симптомів відносять:

нудота та блювота

різкий біль у животі

діарея

запаморочення

підвищення температури тіла

зниження пульсу

задуха

судоми

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги)

поява галюцинацій

Важливо, за наявності будь-яких симптомів негайно викликайте лікаря. У такій ситуації не можна займатися самолікуванням - це небезпечно для життя.