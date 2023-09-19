Кому категорично не можна їсти гриби та як правильно їх збирати, щоб не отруїтися

Розпочинається сезон грибів, але поласувати осіннім делікатесом можуть не всі. Через велику кількість азотистих речовин, гриби вважаються доволі специфічним продуктом.
Як не отруїтися грибами та кому їх взагалі не можна їсти, повідомили на сайті Центру громадського здоров'я.
Гриби містить велику кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (фосфор).
Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають "важкою" їжею.
Їсти гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.
Фахівці зазначили, для того, щоб не отруїтися грибами, потрібно дотримуватись таких порад:
До основних симптомів відносять:
Важливо, за наявності будь-яких симптомів негайно викликайте лікаря. У такій ситуації не можна займатися самолікуванням - це небезпечно для життя.
Раніше ми повідомляли, чи потрібно чистити печериці перед приготуванням.
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