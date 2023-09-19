Кому категорически нельзя есть грибы и как правильно их собирать, чтобы не отравиться

Начинается сезон грибов, но полакомиться осенним деликатесом могут не все. Из-за большого количества азотистых веществ грибы считаются довольно специфическим продуктом.
Как не отравиться грибами и кому их вообще нельзя есть, сообщили на сайте Центра общественного здоровья.
Грибы содержат большое количество азотистых веществ, в том числе белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (фосфор).
Клетчатка хитин, входящая в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают "тяжелой" пищей.
Есть грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.
Специалисты отметили, для того, чтобы не отравиться грибами, нужно следовать следующим советам:
К основным симптомам относятся:
Важно, при наличии каких-либо симптомов немедленно вызывайте врача. В такой ситуации нельзя заниматься самолечением - это небезопасно для жизни.
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