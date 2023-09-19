Кому категорически нельзя есть грибы и как правильно их собирать, чтобы не отравиться

Кому нельзя есть грибы

Грибы содержат большое количество азотистых веществ, в том числе белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (фосфор).

Клетчатка хитин, входящая в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают "тяжелой" пищей.

Есть грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Как не отравиться грибами

Специалисты отметили, для того, чтобы не отравиться грибами, нужно следовать следующим советам:

старайтесь отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их искусственно выращенными, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.

не покупайте грибы на стихийных рынках

собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими. Дома еще раз тщательно проверьте их

не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми

не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы

не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.

не ешьте сырые грибы

готовьте грибы в течение первых суток после сбора. Варите их не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса

храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Симптомы отравления грибами

К основным симптомам относятся:

тошнота и рвота

резкая боль в животе

диарея

головокружение

повышение температуры тела

снижение пульса

духота

судороги

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)

появление галлюцинаций

Важно, при наличии каких-либо симптомов немедленно вызывайте врача. В такой ситуации нельзя заниматься самолечением - это небезопасно для жизни.