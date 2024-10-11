Кому категорично не можна їсти гарбуз: перевірте, чи є ви у списку

В чому користь гарбуза

Гарбуз - це справжній суперфуд, який має низьку калорійність і багатий на корисні речовини. У 100 г сирого гарбуза міститься всього 26 калорій, що робить його ідеальним продуктом для тих, хто прагне підтримати або знизити вагу. Крім того, гарбуз зовсім не містить жирів та натрію, що є додатковою перевагою для людей, які слідкують за здоров'ям серцево-судинної системи.

У його складі:

2% вуглеводів;

2% білка;

21 мг кальцію;

0,8 мг заліза;

340 мг калію;

426 мкг вітаміну А;

рибофлавін, тіамін, лютеїн;

вітаміни В5, С, Е, К;

холеїн, мідь, магній, фосфор, селен.

Таке поєднання мікроелементів робить гарбуз справжнім джерелом життєвої енергії та підтримки організму.

Покращення травлення

Одна з головних переваг гарбуза полягає в його здатності покращувати роботу шлунково-кишкового тракту. Завдяки високому вмісту клітковини цей овоч сприяє здоров'ю кишечника, покращує перистальтику та підтримує ріст корисної мікрофлори. Клітковина також знижує рівень жовчних кислот, що може допомогти уникнути утворення жовчних каменів.

Підтримка імунітету та здоров'я очей

Гарбуз допомагає зміцнити імунну систему завдяки вітаміну С, цинку та селену. Ці речовини необхідні для підтримки захисних сил організму, особливо в осінньо-зимовий період, коли ризик захворіти на застуду чи грип зростає. Вітамін А, якого у гарбузі особливо багато, сприяє покращенню зору, підтримуючи здоров'я сітківки ока та захищаючи від розвитку вікових захворювань.

Здоров’я кісток і кровоносної системи

Ще однією важливою складовою гарбуза є вітамін К, який рідко зустрічається в інших продуктах. Він необхідний для забезпечення нормального згортання крові та підтримки здоров'я кісток. Вітамін К також допомагає запобігати розвитку остеопорозу, особливо у людей літнього віку.

Очищення організму

Вживання гарбуза сприяє очищенню організму, адже цей овоч допомагає виводити поганий холестерин, нормалізує роботу печінки та сечовидільної системи. Гарбуз також покращує прохідність жовчовивідних шляхів і сприяє регенерації клітин. Регулярне його вживання покращує обмін речовин і загальний стан організму.

Кому не можна їсти гарбуз

Людям із проблемами шлунково-кишкового тракту

Гарбуз містить багато клітковини, яка в помірній кількості сприяє травленню. Проте у деяких випадках вживання великої кількості клітковини може погіршити стан:

Гастрит і виразкова хвороба – у період загострення цих захворювань груба клітковина гарбуза може подразнювати слизову шлунка, викликати здуття та дискомфорт.

і – у період загострення цих захворювань груба клітковина гарбуза може подразнювати слизову шлунка, викликати здуття та дискомфорт. Коліти або синдром подразненого кишечника (СРК) – гарбуз може спровокувати здуття, метеоризм і навіть спазми через підвищену кількість клітковини.

2. При діабеті

Гарбуз має низький глікемічний індекс, проте після термічної обробки його рівень значно підвищується. Особливо обережними мають бути люди з цукровим діабетом, оскільки варений або печений гарбуз може підвищити рівень цукру в крові. Тому їм слід проконсультуватися з лікарем щодо його вживання та контролювати порції.

3. При алергії на гарбуз

Хоча алергія на гарбуз зустрічається дуже рідко, вона все ж може проявлятися. Особливо це стосується тих людей, які з дитинства мають чутливість до гарбуза або інших овочів з родини гарбузових (кабачки, дині, огірки). Симптоми алергії можуть включати:

Висипання, свербіж, почервоніння шкіри;

Набряк обличчя, губ, язика;

Проблеми з диханням.

4. Людям із низькою кислотністю шлунка

Гарбуз має лужний ефект, що може знижувати кислотність шлункового соку. Людям із гіпоацидним гастритом (зниженою кислотністю) краще уникати або обмежувати вживання гарбуза, оскільки це може погіршити процес травлення, спричинити відчуття тяжкості після їжі.

5. При жовчнокам'яній хворобі

Гарбуз має жовчогінний ефект, що може спровокувати рух каменів у жовчному міхурі. Людям, які страждають на жовчнокам'яну хворобу, необхідно вживати гарбуз з обережністю або зовсім відмовитися від нього, щоб не викликати загострення стану.

6. Людям із серйозними порушеннями водно-сольового обміну

Через високий вміст калію в гарбузі, людям із порушеннями водно-сольового балансу або нирковою недостатністю варто бути обережними. Надмірний рівень калію в крові може негативно вплинути на роботу серця.