Кому категорически нельзя пить молоко: все симптомы непереносимости лактозы

Что такое непереносимость лактозы

Лактоза – это органическое соединение, которое относится к группе углеводных дисахаридов. Лактоза присутствует практически во всех молочных продуктах.

Дисахарид – это двойной сахар, а лактоза расщепляется в организме на глюкозу и галактозу. Лактоза способна заряжать организм бодростью.

Непереносимость лактозы – это генетическое заболевание, которое не дает человеку переваривать лактозу.

Обычно оно передается по наследству и вызывается дефицитом лактазы в организме. Это отсутствие фермента, который необходим для расщепления и ассимиляции лактозы.

Симптомы непереносимости лактозы бывают легкие и малозаметные, а могут проявляться бурно и резко ухудшать самочувствие человека.

Симптомы непереносимости лактозы

Отсутствие необходимого фермента лактазы приводит к тому, что человек просто не в состоянии переварить молочные продукты. Чаще всего реакция бывает такая:

Диарея

Вздутие живота

Бурление в животе

Тошнота

Рвота

Газы

Судороги в животе

Симптомы непереносимости лактозы обычно проявляются в период от 30 минут до 2 часов после приема молочных продуктов.

Чем опасна непереносимость лактозы

Непереносимость лактозы и острая реакция на молочные продукты может вызвать два патологичных синдрома:

Мальабсорбация – питательные вещества из еды не впитываются в тонком кишечнике в полном объеме

Мальдигестия – еда не переваривается полноценно и лишает организм необходимых питательных свойств, а также вызывает нарушение обмена веществ (белков, жиров и углеводов).

Как справиться с непереносимостью лактозы

Чаще всего люди просто отказываются от любых молочных продуктов. Однако этот метод не всегда верный.

Лактоза может содержаться также в козьем молоке, мороженом, йогуртах, сливочном масле, сырах, в кондитерских изделиях, колбасах, сосисках, супах быстрого приготовления и многих других.

Нужно внимательно отнестись к своему рациону и проверять состав продуктов перед употреблением.

Если отказываться полностью от молочных продуктов не хочется, то можно проконсультироваться с врачом и подобрать ферменты или пробиотики. Они помогут переваривать продукты с лактозой.

Эти препараты не всегда могут решить проблему, но вот уменьшить конфликт желудка с молочным сахаром – точно помогут.

Если организм категорически не хочет принимать молочные продукты, то стоит добавить в свой рацион другие продукты, которые содержат большое количество кальция.

Орехи и семечки

Капуста и зелень

Рыба

Соевые продукты

Курага и изюм

Также можно подумать о том, чтобы заменить в рационе молочные продукты на те, в составе которых указано – без лактозы.