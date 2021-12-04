Кому категорично не можна пити молоко: всі симптоми непереносимості лактози

Що таке непереносимість лактози

Лактоза - це органічна сполука, яка належить до групи вуглеводних дисахаридів. Лактоза присутня практично у всіх молочних продуктах.

Дисахарид - це подвійний цукор, а лактоза розщеплюється в організмі на глюкозу і галактозу. Лактоза здатна заряджати організм бадьорістю.

Непереносимість лактози - це генетичне захворювання, яке не дає людині перетравлювати лактозу.

Зазвичай воно передається у спадок і викликається дефіцитом лактази в організмі. Це відсутність ферменту, який необхідний для розщеплення та асиміляції лактози.

Симптоми непереносимості лактози бувають легкі та малопомітні, а можуть проявлятися бурхливо і різко погіршувати самопочуття людини.

Симптоми непереносимості лактози

Відсутність необхідного ферменту лактази призводить до того, що людина просто не в змозі переварити молочні продукти. Найчастіше реакція буває така:

Діарея

Здуття живота

Бурління в животі

Нудота

Блювота

Гази

Судоми в животі

Симптоми непереносимості лактози зазвичай проявляються в період від 30 хвилин до 2 годин після прийому молочних продуктів.

Чим небезпечна непереносимість лактози

Непереносимість лактози та гостра реакція на молочні продукти може викликати два патологічних синдроми:

Мальабсорбація - поживні речовини з їжі не вбираються в тонкому кишечнику в повному обсязі

Мальдігестія - їжа не перетравлюється повноцінно і позбавляє організм необхідних поживних властивостей, а також викликає порушення обміну речовин (білків, жирів і вуглеводів).

Як впоратися з непереносимістю лактози

Найчастіше люди просто відмовляються від будь-яких молочних продуктів. Однак цей метод не завжди вірний.

Лактоза може міститися також в козячому молоці, морозиві, йогуртах, вершковому маслі, сирах, в кондитерських виробах, ковбасах, сосисках, супах швидкого приготування і багатьох інших.

Потрібно уважно поставитися до свого раціону і перевіряти склад продуктів перед вживанням.

Якщо відмовлятися повністю від молочних продуктів не хочеться, то можна проконсультуватися з лікарем і підібрати ферменти або пробіотики. Вони допоможуть перетравлювати продукти з лактозою.

Ці препарати не завжди можуть розв'язувати проблему, але ось зменшити конфлікт шлунка з молочним цукром – точно допоможуть.

Якщо організм категорично не хоче приймати молочні продукти, то варто додати у свій раціон інші продукти, які містять велику кількість кальцію.

Горіхи та насіння

Капуста і зелень

Риба

Соєві продукти

Курага і родзинки

Також можна подумати про те, щоб замінити в раціоні молочні продукти на ті, в складі яких зазначено – без лактози.