На якому боці сплять щасливі люди? Дослідження розкрило таємницю

Який бік обирають оптимісти?

Згідно з отриманими даними, люди, які демонструють високий рівень оптимізму та життєрадісності, мають статистично значущу схильність спати на лівому боці. Це доволі інтригуюче відкриття, адже традиційно вважається, що поза на лівому боці має певні фізіологічні переваги для травлення та кровообігу.

Але чому саме лівий бік та оптимізм?

Вчені припускають, що це може бути пов'язано з кількома факторами:

Фізіологічний комфорт

Сон на лівому боці вважається більш фізіологічним для деяких систем організму. Наприклад, він сприяє кращому відтоку лімфи, зменшує навантаження на серце (хоча це питання дискусійне і потребує подальших досліджень) та може полегшувати травлення. Оптимісти, як правило, більш схильні до позитивного ставлення до свого тіла та відчувають більший комфорт. Можливо, саме цей фізіологічний комфорт підсвідомо обирається організмом, що сприяє глибшому та якіснішому сну, а це, своєю чергою, позитивно впливає на настрій та рівень оптимізму вдень.

Психологічний аспект

Деякі теорії припускають, що пози сну можуть бути відображенням внутрішнього стану людини. Лівий бік може несвідомо асоціюватися з певним відчуттям безпеки або розслаблення. Люди, схильні до оптимізму, можуть відчувати менший внутрішній неспокій, що дозволяє їм обирати пози, які забезпечують максимальне розслаблення.

Вплив на роботу мозку

Хоча це потребує подальших досліджень, деякі гіпотези припускають, що поза сну може впливати на циркуляцію спинномозкової рідини та "очищення" мозку від метаболічних продуктів. Можливо, сон на лівому боці якимось чином оптимізує ці процеси, що позитивно впливає на когнітивні функції та емоційний стан.

Що інші пози сну говорять про вас?

Хоча дослідження сфокусувалося на оптимістах, вчені також згадують про інші поширені пози та їхні можливі зв'язки з рисами характеру:

На спині (поза "солдата")

Часто асоціюється з людьми, які є більш стриманими, спокійними та впевненими у собі. Вони можуть бути інтровертами, які цінують особистий простір.

На боці, з підтягнутими колінами (поза "ембріона")

Це одна з найпоширеніших поз. Вважається, що люди, які сплять у такій позі, можуть бути більш чутливими, емоційними, але водночас рішучими та здатними до адаптації. Ця поза може символізувати потребу в захисті або затишку.

На животі (поза "вільного падіння")

Зазвичай асоціюється з людьми, які є більш відкритими, товариськими та схильними до авантюр. Вони можуть бути дещо імпульсивними та не дуже люблять критику.