Компенсация убытков за уничтоженный бизнес во время войны: какие документы понадобятся

Согласно этому документу, основными показателями, по которым будут оценивать убытки в результате войны, нанесенные предприятиям всех форм собственности:

Стоимость потерянного, уничтоженного или поврежденного имущества

Упущенная выгода – доходы, которые бизнес мог бы реально получить, если бы его имущество не пострадало.

Министерство экономики, Министерство интеграции и Фонд государственного имущества разработали методику для определения убытков и ущерба. Однако сейчас она еще не утверждена и разработать ее могут в ближайшие месяцы.

Чем руководствоваться предприятиям и предпринимателям

Как пишет издание "НВ", сейчас предприниматели могут руководствоваться общими правилами подтверждения убытков. Для этого будет нужно:

Собрать копии всех документов, что подтверждают право владения на имущество (договора купли-продажи, выписки из реестров, свидетельства о регистрации транспортных средств и так далее). Если документы не сохранились, то нужно заняться их восстановлением сразу после отмены военного положения.

Провести инвентаризацию (в соответствии с требованиями Минфина – приказ №879 от 2 сентября 2014 года). И документально подтвердить наличие имущества, его состояние, соответствие критериям.

Зафиксировать поврежденное имущество на фото или видео. Провести независимую экспертную оценку ущерба, причиненного имуществу предприятия.

Прописать упущенную выгоду. Позже она будет официально рассчитана по методике.

Собрать максимально точную информацию о дате и обстоятельствах повреждения имущества (новости, показания очевидцев).

Сообщить в правоохранительные органы (устно, письменно, телефоном). По возможности - с выездом на место и составлением документа о фиксации факта события. Желательно получить выписку из реестра.

Как дополнительный вариант – оставить информацию о поврежденном имуществе на ресурсе, который создан Офисом Генпрокурора для документирования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией в Украине.

Какие предприятия и бизнес пострадали от военной агрессии РФ

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича

Азовсталь

Антонов

Кременчугский НПЗ

Авдеевский коксохимический завод

Одесский НПЗ

Киевский завод Кока-Кола

ТРЦ Ретровиль

Львовский танковый завод

Склады: Фокстрот, Dragon Capital, АТБ, Ватсон, Good Wine, Rozetka, Fozzy Group, SAVService

Монделис Украина

Самая крупная птицефабрика "Чернобаевская"

Разрушены или повреждены аэропорты и заводы во многих областях Украины

Этот список далеко не полный и с учетом того, что война России против Украины продолжается – могут быть и новые потери.