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В Украине появится международный механизм для компенсации послевоенных убытков

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 14:56
В Украине появится международный механизм для компенсации послевоенных убытков Фото: в Украине появится механизм для компенсации убытков (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине появится международный механизм для компенсирования убытков государству, которые были нанесены Россией во время военного вторжения. В Офисе президента уже начали работу над его созданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Кроме того, в ОПУ уже работают над созданием международного трибунала, чтобы наказать военных преступников.

"Работаем над созданием международного трибунала, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Разрабатываем международный механизм для компенсации нанесенного нашему государству ущерба. Все разрушенное отстроим, каждого виновного накажем", - отметил Зеленский.

Напомним, в Украине изменили рядом выплаты компенсаций работодателям за трудоустройство переселенцев.

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