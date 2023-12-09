ua en ru
Сб, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Компенсация на покупку жилья для ветеранов: как получить помощь (инструкция)

Украина, Суббота 09 декабря 2023 12:01
UA EN RU
Компенсация на покупку жилья для ветеранов: как получить помощь (инструкция) Компенсация на покупку жилья для ветеранов 2023 (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские ветераны и родственники погибших защитников могут получить компенсацию на приобретение жилья. Фактически человек получает необходимую на квартиру сумму и совершает покупку за эти средства.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины более подробно рассказывает об этом виде помощи.

Кто имеет право на получение компенсации

  • Лица с инвалидностью в результате войны I и II группы (АТО/ООС, участие в боевых действиях на территории других государств)
  • ﻿﻿ВПЛ, которые являются УБД, или лицами с инвалидностью в результате войны III группы (АТО/или ООС до 1 июня 2018), год пребывания в базе данных ВПЛ до 24.02.2022
  • Члены семьи погибшего (пропавшего без вести) умерли в результате АТО/ООС, мерах обороны, участия в боевых действиях на территории других государств

Как получить компенсацию: инструкция

Шаг 1. Встать на квартирный учет. Для этого нужны:

  • справка о зарегистрированном (задекларированном) месте жительства на заявителя и каждого члена семьи или справку ВПЛ
  • ﻿копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего
  • ﻿справка о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы
  • копии паспорта или свидетельства о рождении и идентификационного налогового номера всех членов семьи

Компенсация на покупку жилья для ветеранов: как получить помощь (инструкция)

Шаг 2. Подать документы в ЦОАУ или орган соцзащиты по месту нахождения на квартирном учете. Для этого нужны:

  • ﻿﻿заявление на назначение денежной компенсации
  • ﻿﻿копия паспорта заявителя
  • ﻿﻿копия удостоверения участника боевых действий/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего защитника/защитницы
  • копия справки о непосредственном участии лица в боевых действиях
  • письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи
  • копии документов, подтверждающих родственные отношения между заявителем и членами его семьи
  • копия решения о взятии на квартирный учет на себя и каждого члена семьи
  • справка о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье
  • справка ВПЛ с 2014 по 24.02.2022

Компенсация на покупку жилья для ветеранов: как получить помощь (инструкция)

Шаг 3. Получение решения комиссии по назначению денежной компенсации.

Шаг 4. Открытие специального счета в государственном банке "Ощадбанк".

Шаг 5. Представление копии договора с банком в местный орган соцзащиты.

Шаг 6. Дождаться поступления денежных средств.

Шаг 7. Приобрести жилье за год или пол года после прекращения военного положения.

Как приобрести жилье за полученные средства

  • Выбрать жилье
  • Заключить договор о купле-продаже с продавцом
  • Предоставить копию договора в орган соцзащиты
  • Получить письменное согласие органа соцзащиты на перечисление средств продавцу
  • ﻿Подать согласие и соответствующее заявление в "Ощадбанк"
  • ﻿Оформить право собственности на жилье в течение 30 дней

Компенсация на покупку жилья для ветеранов: как получить помощь (инструкция)

Раньше мы рассказывали о бесплатном лечении и реабилитации для ветеранов.

Читайте также, как ветеранам получить деньги на развитие собственного дела.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство по делам ветеранов Жилье Война в Украине