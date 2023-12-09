Компенсация на покупку жилья для ветеранов: как получить помощь (инструкция)
Украинские ветераны и родственники погибших защитников могут получить компенсацию на приобретение жилья. Фактически человек получает необходимую на квартиру сумму и совершает покупку за эти средства.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины более подробно рассказывает об этом виде помощи.
Кто имеет право на получение компенсации
- Лица с инвалидностью в результате войны I и II группы (АТО/ООС, участие в боевых действиях на территории других государств)
- ВПЛ, которые являются УБД, или лицами с инвалидностью в результате войны III группы (АТО/или ООС до 1 июня 2018), год пребывания в базе данных ВПЛ до 24.02.2022
- Члены семьи погибшего (пропавшего без вести) умерли в результате АТО/ООС, мерах обороны, участия в боевых действиях на территории других государств
Как получить компенсацию: инструкция
Шаг 1. Встать на квартирный учет. Для этого нужны:
- справка о зарегистрированном (задекларированном) месте жительства на заявителя и каждого члена семьи или справку ВПЛ
- копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего
- справка о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы
- копии паспорта или свидетельства о рождении и идентификационного налогового номера всех членов семьи
Шаг 2. Подать документы в ЦОАУ или орган соцзащиты по месту нахождения на квартирном учете. Для этого нужны:
- заявление на назначение денежной компенсации
- копия паспорта заявителя
- копия удостоверения участника боевых действий/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего защитника/защитницы
- копия справки о непосредственном участии лица в боевых действиях
- письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи
- копии документов, подтверждающих родственные отношения между заявителем и членами его семьи
- копия решения о взятии на квартирный учет на себя и каждого члена семьи
- справка о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье
- справка ВПЛ с 2014 по 24.02.2022
Шаг 3. Получение решения комиссии по назначению денежной компенсации.
Шаг 4. Открытие специального счета в государственном банке "Ощадбанк".
Шаг 5. Представление копии договора с банком в местный орган соцзащиты.
Шаг 6. Дождаться поступления денежных средств.
Шаг 7. Приобрести жилье за год или пол года после прекращения военного положения.
Как приобрести жилье за полученные средства
- Выбрать жилье
- Заключить договор о купле-продаже с продавцом
- Предоставить копию договора в орган соцзащиты
- Получить письменное согласие органа соцзащиты на перечисление средств продавцу
- Подать согласие и соответствующее заявление в "Ощадбанк"
- Оформить право собственности на жилье в течение 30 дней
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