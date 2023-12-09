Компенсация на покупку жилья для ветеранов: как получить помощь (инструкция)

Компенсация на покупку жилья для ветеранов 2023 (иллюстративное фото: Freepik)

Украинские ветераны и родственники погибших защитников могут получить компенсацию на приобретение жилья. Фактически человек получает необходимую на квартиру сумму и совершает покупку за эти средства.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины более подробно рассказывает об этом виде помощи.