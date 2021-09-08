Компания основанная украинцем снова запустит ракету в космос после взрыва

"Firefly Aerospace готова к запуску второй ракеты Alpha и планирует провести следующий запуск уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

При этом первый запуск, несмотря ни на что, в компании называют одним из самых удачных первых запусков среди частных компаний.

"Нам удалось достичь сверхзвуковой скорости, во время которой все системы работали исправно. Но из-за сбоя в работе топливного клапана одного из двигателей, ракета не смогла сохранить траекторию полета, поэтому, к сожалению, нам пришлось прекратить миссию ракеты на этот раз", - рассказывают в Firefly Aerospace.

Что произошло во время запуска 3 сентября

Первое летное испытание длилось около трех минут. Но произошла внештатная ситуация: один из четырех двигателей первой степени из-за сбоя в работе клапана в топливной системе временно прекратил работу. Ракета продолжила полет, но мощности трех двигателей не хватило для дальнейшего управления и ориентации ракеты. Чтобы избежать аварийной ситуации, специалисты приняли решение прервать пуск, применив систему прекращения полета, фактически взорвав ракету.

Запуск ракеты состоялся с военной базы Ванденберг (США) 3 сентября 2021 года в 4:59 утра по киевскому времени.

Смотрите ниже видео первого пробного старта ракеты.

Основная цель тестового полета - определить все слабые места машины. Полученные во время полета ракеты Alpha данные, являются уникальными и повышают шансы на успешное выполнение следующей миссии.

Что известно о ракете

Ракета Alpha-это первая ракета такого веса, которая сконструирована в США после Falcon 9, то есть за последние 13 лет. Она может доставлять до тонны полезного груза на орбиту, что выше всех аналогов в этом классе.

"Мы двигаемся дальше по плану и, в ближайшем будущем, запустим вторую ракету Alpha, так же как и продолжим работу над ракетой класса Beta и мунледеру BlueGhost в рамках программы "Артемида", - рассказывают в Firefly Aerospace.