Firefly Aerospace знову запустить ракету в космос після вибуху

"Firefly Aerospace готова до запуску другої ракети Alpha і планує провести наступний запуск вже найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

При цьому перший запуск, незважаючи ні на що, в компанії називають одним з найбільш вдалих перших запусків серед приватних компаній.

"Нам вдалося досягти надзвукової швидкості, під час якої всі системи працювали справно. Але через збій в роботі паливного клапана одного з двигунів, ракета не змогла зберегти траєкторію польоту, тому, на жаль, нам довелося припинити місію ракети на цей раз", - розповідають в Firefly Aerospace.

Що сталося під час запуску 3 вересня

Перше льотне випробування тривало близько трьох хвилин. Але сталася позаштатна ситуація: один з чотирьох двигунів першого ступеня через збій в роботі клапана в паливній системі тимчасово припинив роботу. Ракета продовжила політ, але потужності трьох двигунів не вистачило для подальшого управління і орієнтації ракети. Щоб уникнути аварійної ситуації, фахівці прийняли рішення перервати пуск, застосувавши систему припинення польоту, фактично підірвавши ракету.

Запуск ракети відбувся з військової бази Ванденберг (США) 3 вересня 2021 року о 4:59 ранку за київським часом.

Дивіться нижче відео першого пробного старту ракети.

Основна мета тестового польоту - визначити всі слабкі місця машини. Отримані під час польоту ракети Alpha дані, є унікальними і підвищують шанси на успішне виконання наступної місії.

Що відомо про ракету

Ракета Alpha - це перша ракета такої ваги, яка сконструйована в США після Falcon 9, тобто за останні 13 років. Вона може доставляти до тонни корисного вантажу на орбіту, що вище всіх аналогів в цьому класі.

"Ми рухаємося далі за планом і, в найближчому майбутньому, запустимо другу ракету Alpha, так само як і продовжимо роботу над ракетою класу Beta і мунледеру BlueGhost в рамках програми "Артеміда", - розповідають в Firefly Aerospace.