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Основанная украинцем компания запустит ракету в космос уже завтра: где смотреть онлайн

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Четверг 02 сентября 2021 13:30
Основанная украинцем компания запустит ракету в космос уже завтра: где смотреть онлайн Коллаж РБК-Украина: Ракета Alpha полетит в космос 3 сентября
Автор: Светлана Мащенко

Основанная украинцем компания Firefly Aerospace готовится к первому запуску легкой ракеты-носителя Alpha. В космос она полетит уже 3 сентября, а за ее стартом можно будет следить онлайн.

Как увидеть уникальное событие - читайте ниже в нашем материале.

В пресс-службе компании нам рассказали, что Alpha отправится в космос с базы космических войск США Ванденберг, Калифорния.

Пусковое окно будет открыто с 4 до 8 утра 3 сентября по киевскому времени, все желающие будут иметь возможность следить за событиями в прямом эфире на YouTube-канале Макс Поляков и Ноосфера Max Polyakov & Noosphere.

Здесь посмотреть прямую трансляцию можно будет на украинском языке.

Что известно о ракете?

Ракета разрабатывается компанией с 2014 года и относится к легкому классу ракет-носителей. Alpha считается одной из крупнейших ракет легкого класса. Ее высота 29 м, диаметр 1,8 м, диаметр обтекателя - 2 м.

Двухступенчатая ракета выполнена из композитных материалов и оборудована четырьмя жидкостными двигателями. Она прочная и сравнительно легкая, поэтому может выводить до 1 тонны полезного груза на орбиту.

Основанная украинцем компания запустит ракету в космос уже завтра: где смотреть онлайн

Фото: Ракета Alpha готовится к запуску (пресс-служба)

Интересно, что ракету Alpha уже называют конкурентом Falcon-1 американского изобретателя и миллиардера Илона Маска.

Ранее мы писали, что появились фото с предварительной подготовки к запуску ракеты Alpha.

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